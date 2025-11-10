मिल गया दांत के कीड़े का घरेलू इलाज, कैविटी से छुटकारा पाने का रामबाण है ये घरेलू नुस्खा

Dant Mein Kida Lagne Ka Gharelu Upay: दांत में कीड़ा लगना इतना आम हो गया है कि हर तीसरा व्यक्ति अक्सर मुंह दबाकर बैठ जाता है. न सिर्फ बड़े बुजुर्गों में बल्कि बच्चों और जवान लोगों में दांत की ये दिक्कत बहुत ज्यादा परेशान करती है. दांत में कीड़ा लगने से न सिर्फ तेज, असहनीय दर्द होता है बल्कि मुंह में सूजन और दांत तो खराब होता ही है. सफेद और मजबूत दांत हमारी मुस्कान की शान हैं. ऐसे में दांतों को कीड़ा लगना या कैविटी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. कैविटी पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह हमारे दांतों को खोखला बना सकती है.

Teeth Cavity Home Remedies: जो लोग दांत में कीड़े लगने से परेशान हैं वे अक्सर सवाल करते हैं कि दांत का कीड़ा कैसे निकालें, दांत में कीड़ा लगने का घरेलू उपचार क्या है? या कैविटी से छुटकारा कैसे पाएं? अगर आप भी अपने दांतों को खोखला होने से बचना चाहते हैं तो यहां हम आपके लिए दांत की कैविटी का घरेलू इलाज बता रहे हैं जो बिना किसी परेशानी और साइडइफेक्ट्स के इस बड़ी समस्या से राहत दिला सकता है. तो आइए जानते हैं कि दांत में कीड़ा लगने पर क्या करें.

Dant Ka Keeda Kaise Hataye: लोग अक्सर इस समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही घरेलू उपाय अपनाए जाएं, तो दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है. आज हम आपको एक ऐसा रामबाण घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे न सिर्फ दांत के कीड़े खत्म होंगे, बल्कि कैविटी से भी राहत मिलेगी और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के.

दांत में कीड़ा लगने का असरदार घरेलू उपाय | Effective Home Remedies For Tooth Decay (Dant Main Kida Lagne Ka Gahrelu Upay)

1. लौंग का तेल लगाने के फायदे (Dant Ke Liye Laung Ke Tej Ke Fayde)

लौंग का तेल दांतों के कीड़े और दर्द के लिए सबसे पुराना और प्रभावी घरेलू इलाज माना जाता है. इसमें एंटीसेप्टिक और दर्दनाशक गुण होते हैं, जो कीड़े को मारने और दर्द को कम करने में मदद करते हैं.

दांत का कीड़ा मारने के लिए लौंग का इस्तेमाल कैसे करें? | How to Use Cloves to Kill Tooth Decay?

एक रुई का टुकड़ा लें और उसमें 2–3 बूंद लौंग का तेल डालें.

इसे उस दांत पर रखें जहां कीड़ा लगा है या दर्द हो रहा है.

दिन में 2–3 बार ऐसा करें.

इससे न सिर्फ दर्द में राहत मिलेगी, बल्कि कीड़ा भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा.

2. दांत में कीड़ा लगने पर नीम की दातून या पेस्ट (Dant Ke Liye Neem Ke Fayde)

नीम में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण होते हैं. यह दांतों की सफाई करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है. नीम को सदियों से दांतों के लिए रामबाण घरेलू नुस्खा बताया गया है.

दांत का कीड़ा मारने के लिए नीम का इस्तेमाल कैसे करें? | How to use Neem to kill tooth worms

नीम की दातून रोज सुबह करें.

या फिर नीम की पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पेस्ट बना लें और उससे ब्रश करें.

यह उपाय दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटी को बढ़ने से रोकता है.

3. दांत के कीड़े के लिए नमक और सरसों का तेल (Dant Ke Kide Ke Liye Namak or Sarso Tel)

यह एक पारंपरिक नुस्खा है जो दांतों की सफाई और मसूड़ों की मजबूती के लिए बेहद फायदेमंद है. इन दोनों को कॉम्बिनेशन दांतों के लिए किसी चमत्कारिक नुस्खे से कम नहीं है.

दांत का कीड़ा मारने के लिए नमक और सरसों का तेल कैसे करें इस्तेमाल? | How to use Salt and mustard oil to kill tooth worms

आधा चम्मच नमक में कुछ बूंदें सरसों के तेल की मिलाएं.

इस मिश्रण से दांतों और मसूड़ों की मालिश करें.

दिन में एक बार नियमित रूप से करें.

यह नुस्खा दांतों में जमा गंदगी को हटाता है और कीड़े को पनपने नहीं देता.

4. दांत के लिए तुलसी और काली मिर्च का पेस्ट (Dant Ke Liye Tulsi or Kali Mirch Ke Fayde)

तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और काली मिर्च दर्द को कम करती है. इन्हीं गुणों की वजह से यह दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है और दांतों की रक्षा करता है.

दांत का कीड़ा हटाने के लिए तुलसी और काली मिर्च कैसे करें इस्तेमाल? | How to use basil and black pepper to remove tooth decay

तुलसी की कुछ पत्तियां और 2–3 काली मिर्च पीसकर पेस्ट बना लें.

इसे प्रभावित दांत पर लगाएं और 10 मिनट बाद कुल्ला कर लें।.

यह उपाय कीड़े को खत्म करने में मदद करता है और दांतों को राहत देता है.

दांतों में कीड़ा लगना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. अगर समय रहते घरेलू उपाय अपनाए जाएं, तो दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है और महंगे इलाज की जरूरत नहीं पड़ती.

