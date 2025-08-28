क्या हैं हाई BP के लक्षण और इसके जोखिम कारक, जानें कब ले डॉक्टर की सलाह

हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) एक सामान्य स्थिति है, जो शरीर की धमनियों को प्रभावित करने का काम करती है, जिसे हाइपरटेंशन (Hypertension) भी कहते हैं. हाई ब्लड प्रेशर में धमनियों की दीवारों पर ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है और ऐसे में हार्ट को ब्लड या खून को पंप करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. सामान्य बीपी 130/80 मिलीमीटर होना चाहिए और अगर इससे अधिक हो जाता है तो उस हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग कैटेगरी में रखा जाता है. ब्लड प्रेशर के चार प्रकार होते हैं. इसमें सामान्य, हाई, स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर और स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर. चलिए जानते हैं आखिर क्या हैं ब्लड प्रेशर के खास लक्षण.

हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of high blood pressure)

ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों में इसके लक्षण आसानी से पता नहीं चलते हैं. चाहे कितना ही ब्लड प्रेशर हाई ही क्यों ना हो. डॉक्टर के अनुसार, ब्लड प्रेशर की समस्या बिना किसी लक्षण के सालों तक हो सकती है. हाई बीपी के लक्षणों की बात करें में तो इसमें सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ और नाक से खून बहना. हाई बीपी के ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब यह प्रेशर गंभीर और जानलेवा स्थिति में पहुंच जाते हैं. इसके अन्य लक्षणों में चक्कर आना, सीने में दर्द और धुंधली दृष्टि हैं.

हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम कारक क्या हैं? (Risk factors for high blood pressure)

हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम कारकों में बढ़ती उम्र, मोटापा या अधिक वजन, एक्सरसाइज ना करना, तंबाकू का सेवन, ज्यादा नमक का सेवन, पोटेशियम का गिरता स्तर, अधिक शराब पीना, तनाव में रहना और गर्भावस्था शामिल हैं. कभी-कभी तो हेल्थ रूटीन चेकअप के दौरान भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है.

डॉक्टर से कब मिलें? (When to Visit Doctor)

ब्लड प्रेशर कब-कब जांच करानी चाहिए यह व्यक्ति की उम्र और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है. फिर भी 18 की उम्र के बाद साल में दो बार बीपी की जांच करवानी चाहिए. 40 से ज्यादा उम्र वालों में हाई बीपी का रिस्क ज्यादा होता है. इन्हें हर साल बीपी की जांच कराने की सलाह दी जाती है.

