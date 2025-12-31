IND vs NZ: रोहित शर्मा के निशाने पर होगा मेगा रिकॉर्ड, जैक्स कैलिस, इंजमाम-उल-हक को पीछे छोड़ मचाएंगे खलबली

India vs New Zealand ODI Series, Rohit Sharma Eye Big Record: जब 11 जनवरी को शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मैदान पर उतरेगी तो टीम इंडिया की नजरें जीत के साथ साल की शुरुआत करने पर होगी. वनडे सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान हो गया है, जबकि 3 या 4 जनवरी को टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फैंस की नजरें होंगी. वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के शुरुआती मैच में शतक ठोका था, वो अपनी उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे. इस दौरान उनके निशाने पर एक मेगा रिकॉर्ड भी होगा.

जैक्स कैलिस को छोड़ देंगे पीछे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के नाम 279 वनडे की 271 पारियों में 49.21 की औसत से 11516 रन हैं. रोहित अगर इस सीरीज में 70 रन बना लेते हैं तो वह वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंच जाएंगे. रोहित इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और महान ऑल-राउंडर खिलाड़ी जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ देंगे. जैक्स कैलिस ने 328 वनडे में 44.36 की औसत से 11579 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 86 अर्द्धशतक आए हैं. जबकि रोहित के बल्ले से 33 शतक और 61 अर्द्धशतक आए हैं.

रोहित के बल्ले ने अगर इस सीरीज में आग उगली तो वह पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज इंजमाम-उल-हक को भी पीछे छोड़ सकते हैं. इंजमाम-उल-हक के नाम 378 मैचों की 350 पारियों में 11739 रन हैं. इस दौरान उनका औसत 39.52 का है. इंजमाम-उल-हक के बल्ले से इस दौरान 10 शतक और 83 अर्द्धशतक आए हैं. रोहित को इंजमाम को पीछे छोड़ने के लिए 224 रन बनाने हैं.

ऐसा है सीरीज का शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 1 जनवरी को खेला जाना है. यह मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में होगा. जबकि 14 जनवरी को सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का आखिरी मैच होगा. तीनों मैच डे-नाइट वनडे होंगे.

न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल राय, विल यंग.

यह भी पढ़ें: साल के आखिरी दिन ICC की रैंकिंग में बदलाव, जो रूट की बादशाहत बरकरार, टॉप-10 में सिर्फ दो भारतीय

यह भी पढ़ें: WPL 2026: RCB या मुंबई नहीं बल्कि ये टीम बनेगी चैंपियन, यह भारतीय जीतेगी ऑरेंज कैप, आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी