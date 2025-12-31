विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में आ रहा ऐसा जानवर, जो करेगा हैरान, देखिए

सेना की परेड में शामिल होने वाले जानवरों में बैक्ट्रियन ऊंट सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. क्यों कि आमतौर पर ऊंट सभी ने देखे होंगे, लेकिन सेना की परेड में दिखने वाले ये ऊंट बहुत ही खास हैं. दिखने में ये दूसरे ऊंटों से अलग हैं. बहुत से लोगों ने तो इनको पहली बार ही देखेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में आ रहा ऐसा जानवर, जो करेगा हैरान, देखिए
26 जनवरी परेड में शामिल होगा खास जानवर.
  • गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ते शामिल होगा, जो सेना की ताकत दिखाएगा.
  • परेड में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी और दस भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते होंगे.
  • बैक्ट्रियन ऊंट लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात हैं. ये परेड में पशु दस्ते की अगुवाई करेंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस 2026 पर इस बार कर्तव्य पथ पर दिखने वाली परेड बहुत ही खास होगी. दरअसल पहली बार परेड में भारतीय सेना के पशु दस्ते शामिल होने जा रहे हैं. इस परेड में एक ऐसा जानवर भी शामिल होने जा रहा है, जो सभी को हैरान कर देगा. ये जानवर आप में से बहुत से लोगों से पहले शायद ही देखा होगा. सेना की परेड में शामिल होने वाले पशु न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत दिखाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितना अहम माना जाता है. 

ये भी पढ़ें- बैक्ट्रियन ऊंट, कुत्ते, जांस्कर पोनी.. गणतंत्र दिवस 2026 में इस बार सेना दिखाएगी खास झलक

26 जनवरी की परेड में पहली बार दिखेगा पशु दस्ता

बता दें कि सेना के पशु दल में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार ज़ांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते और सेवा में मौजूद छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल होंगे. इन जानवरों में बैक्ट्रियन ऊंट सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. क्यों कि आमतौर पर ऊंट सभी ने देखे होंगे, लेकिन सेना की परेड में दिखने वाले ये ऊंट बहुत ही खास हैं. दिखने में ये दूसरे ऊंटों से अलग हैं. बहुत से लोगों ने तो इनको पहली बार ही देखेंगे.

बता दें कि परेड में पशु दस्ते की अगुवाई ये बैक्ट्रियन ऊंट ही करेंगे. इनको हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है. ये ऊंट दूसरे ऊंटों से बहुत अलग हैं.

बैक्ट्रियन ऊंट की खासियत जानें

बैक्ट्रियन ऊंट बहुत ठंडे मौसम और 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकते हैं. इनकी खासियत ये भी है कि 250 किलो तक का सामान ये अपनी पीठ पर आसानी से उठा सकते हैं. इनको ज्यादा खाने-पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. कम चारे-पानी में ये लंबी दूरी तय कर लेते हैं. इनकी मदद से सेना को दूरदराज और कठिन इलाकों में रसद पहुंचाने में बहुत ही मदद मिलती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
26th January Parade, Republic Day Parade 2026, Bactrian Camels, Bactrian Camel In 26 January Parade, Indian Army Veterinary Corps
Get App for Better Experience
Install Now