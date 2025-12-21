हाई BP, शुगर से लेकर, माइग्रेन तक में असरदार है ध्यान, मेडिटेशन डे पर जानिए कैसे करता है नेचुरल इलाज

World Meditation Day 2025: आजकल लोग स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure), डायबिटीज (Diabetes) और वजन जैसे हेल्थ इश्यूज से बेहद्द परेशान हैं. सिर्फ दवा पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने देखा है कि ध्यान (Meditation) न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के कई मापदंडों पर सकारात्मक असर डालता है. खासतौर पर विश्व ध्यान दिवस (World Meditation Day) जैसे मौकों पर इस विषय पर बात करना बेहद उपयोगी है.

ध्यान एक मन-मस्तिष्क को शांत करने वाली प्रक्रिया है जिसमें सांस, एकाग्रता और अवलोकन शामिल होते हैं. जब हम रोजाना कुछ समय ध्यान को देते हैं, तो शरीर में फाइट-ऑर-फ्लाइट (तनाव) प्रतिक्रिया कम होती है और दिमाग को सुकून मिलता है. इससे शरीर की कई तकनीकी प्रक्रियाएं बेहतर ढंग से काम करती हैं और दवा के साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है.

वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? ध्यान करने के फायदे | Benefits of Meditation

1. हाई ब्लड प्रेशर में राहत

एक शोध में देखा गया है कि रेगुलर ध्यान अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है. खासतौर से माइंडफुलनेस मेडिटेशन और स्ट्रेस रिडक्शन जैसी विधियों का उपयोग करने पर मरीजों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में कमी पाई गई. यह असर तनाव हार्मोन कम करने और रक्त वाहिकाओं को आरामदायक बनाने के कारण होता है.

2. डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद

डायबिटीज (खासकर टाइप-2 डायबिटीज) को कंट्रोल करने में भी ध्यान का रोचक असर पाया गया है. कई अध्ययन बताते हैं कि मेडिटेशन टेक्नीक जैसे माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिस से हार्मोनल कंट्रोल में सुधार, तनाव घटने और कहीं-कहीं ग्लूकोज कंट्रोल में मदद मिल सकती है. एक सिस्टमैटिक रिव्यू में यह पाया गया कि ध्यान HbA1c यानी तीन महीने का ओसत ब्लड प्रेशर लेवल को बेहतर कर सकता है, जिससे डायबिटीज की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है.

ध्यान से शरीर पर पड़ने वाले दूसरे सकारात्मक प्रभाव | Positive Effects of Meditation on the Body

1. तनाव और चिंता में कमी

ध्यान करने से शरीर में तनाव हार्मोन (जैसे कॉर्टिसोल) कम होते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और डर की भावना घटती है. यह शारीरिक रूप से ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं, क्योंकि तनाव इन स्थितियों को और बिगाड़ सकता है.

2. वेट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट

ध्यान खाने, क्रेविंग्स और इमोशनल ईटिंग को कम करने में मदद करता है, इसलिए यह वेट मैनेजमेंट प्रोसेस का सहायक हिस्सा भी बन सकता है. साधारण शब्दों में कहें तो जब तनाव कम होता है, तब लोग ज्यादा संतुलित तरीके से सोचना और खाना शुरू कर देते हैं.

3. दिल-दिमाग के स्वास्थ्य पर असर

ध्यान का असर केवल ब्लड प्रेशर या शुगर पर ही नहीं, बल्कि दिल और ब्रेन हेल्थ पर भी पड़ता है. लंबे समय तक नियमित ध्यान करने से स्कैन किए गए ब्रेन फंक्शन्स- में बदलाव, एकाग्रता में सुधार और दूसरों के मुकाबले कम तनाव प्रतिक्रिया देखी गई है.

ध्यान को जीवन में शामिल करने के आसान तरीके | Easy Ways to Incorporate Meditation Into Your Life

रोजाना सुबह या शाम 10-20 मिनट ध्यान करें.

माइंडफुलनेस, बॉडी स्कैन या मेडिटेशन जैसे सरल अभ्यास चुनें.

ध्यान के साथ हेल्दी खान-पान, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम भी जरूरी है.

लगातार अभ्यास से ही फायदे लंबे समय तक टिकते हैं.

ध्यान सिर्फ मानसिक शांति का साधन नहीं, यह साइंस-बैक्ड हेल्थ टूल है जो तनाव, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल के लिए मददगार साबित हो सकता है. रेगुलर ध्यान अभ्यास से आपका मन शांत होगा, आपका शरीर स्ट्रेस-फ्री रहेगा और साथ ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज के असर भी कम होंगे.

