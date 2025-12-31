IND vs NZ: रोहित शर्मा बनाएंगे महारिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महान लिस्ट में होंगे शामिल

Rohit Sharma Upcoming record in 2026: जिस रिकॉर्ड में सचिन तेंदुलकर का नाम हो और उस रिकॉर्ड में उनके साथ किसी खिलाड़ी का नाम जुड़ना यकीनन किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके करियर का सबसे बड़ा पल होगा ऐसा ही एक बड़ा पल रोहित शर्मा के करियर में आने वाला है. साल 2026 में जब हिट मैन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मैदान पर उतरेंगे तो उनके पास एक महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.

रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका

रोहित शर्मा के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. रोहित यदि आने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज में 87 रन बना लेते तो वो अपने करियर में 14000 लिस्ट A रन पूरा करने में सफल हो जाएंगे. ऐसा करने वाले रोहित भारत के पांचवें 5वें बल्लेबाज बन जाएंगे. ऐसा होते ही रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

लिस्ट ए में 14000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज लिस्ट ए रन सचिन तेंदुलकर 21999 विराट कोहली 16207 सौरव गांगुली 15622 राहुल द्रविड़ 15271

रोहित ने अबतक 352 लिस्ट A मैचों में 13913 रन बनाए हैं. उन्होंने 2006 में देवधर ट्रॉफी में वेस्ट ज़ोन के लिए लिस्ट ए में डेब्यू किया था. वेस्ट ज़ोन की जीत में उन्होंने 47 गेंदों पर 31 रन बनाए थे. उन्होंने एक साल बाद अपना पहला वनडे खेला.

रोहित ने अबतक 279 वनडे में 11516 रन बनाए हैं, जिसमें तीन डबल सेंचुरी शामिल है. रोहित ने 2022 से 2025 तक पचास ओवर के फॉर्मेट में भारत की कप्तानी की है, हाल ही में रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे और सिक्किम के खिलाफ मैच में 37वां लिस्ट ए शतक जमाते हुए 93 गेंदों में 155 रन की पारी खेली थी. अब फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी हिट मैन का जलवा देखने को मिलेगा.