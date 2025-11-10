विज्ञापन
विशेष लिंक

Shubh Ratri: रात में गर्म पानी पीकर सोने से क्या होता है?

Garam Pani Peene Ke Fayde: अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ एक गिलास गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंच सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Shubh Ratri: रात में गर्म पानी पीकर सोने से क्या होता है?
गर्म पानी क्यों पीना चाहिए?

Garam Pani Peene Ke Fayde: शरीर को दिनभर हाइड्रेटेड रखने के लिए तो सभी कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रात में सोने से पहले गर्म पानी पीने से होने वाले फायदों के बारे में सुना है? यह न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखता है बल्कि नींद की गुणवत्ता, त्वचा की चमक और शरीर की सफाई में भी मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ एक गिलास गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंच सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बड़े फायदे क्या हैं?

रात को सोते समय गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं?

पेट: रात को गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है और गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए सोने से पहले गर्म पानी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: यूरिक एसिड को यूं बाहर निकाल फेंकेंगी ये ड्रिंक्स, जल्द मिलेगी राहत

डिटॉक्स: गर्म पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है और लिवर और किडनी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स किया जा सकता है.

वजन: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत असरदार हो सकता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है और शरीर में जमा फैट को बर्न करने में मदद कर सकता है.

नींद: गर्म पानी पीने से नसों को शांत रखा जा सकता है, जिससे शरीर रिलैक्स रहता है और नींद गहरी और आरामदायक आती है. जिन लोगों को अनिद्रा या तनाव की समस्या रहती है, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

स्किन: जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो इसका असर त्वचा पर भी दिखता है. गर्म पानी शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकता है साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बना सकता है, जिससे चेहरा तरोताजा दिखाई दे सकता है.

Watch Video: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Benefits Of Drinking Warm Water, Benefits Of Drinking Warm Water, Lifestyle, Warm Water, Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com