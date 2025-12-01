चेहरे पर कौन सा तेल लगाने से एजिंग के साइन कम हो जाते हैं? जानें स्किन को जवां रखने के लिए कौन सा तेल लगाएं

Anti-Ageing Oil for Skin: चेहरे की स्किन सबसे नाज़ुक होती है और उम्र बढ़ने के साथ उस पर एजिंग के साइन सबसे पहले दिखाई देने लगते हैं. 30 की उम्र पार करते ही चेहरे पर फाइन लाइंस, झुर्रियां और ड्राईनेस नजर आने लगती है, साथ ही स्किन का ढीलापन भी बढ़ जाता है. अब, एजिंग के इन साइन को पूरी तरह रोकना भले ही संभव न हो, लेकिन उनकी स्पीड को धीमा जरूर किया जा सकता है. इसे लेकर वुमन हेल्थ स्पेशलिस्ट और सर्टिफाइड मेनोपॉज कोच निधि कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 एंटी-एजिंग ऑयल के बारे में बताया है. निधि कक्कड़ बताती हैं, सही फेस ऑयल स्किन को गहराई से पोषण देता है, जिससे त्वचा हेल्दी, ग्लोइंग और यंग दिखती है.

क्या रात में बच्चे के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करना सुरक्षित है? डॉक्टर से जानें बच्चे के कमरे में हीटर खाना चाहिए या नहीं

चेहरे पर कौन सा तेल लगाना चाहिए?

आर्गन ऑयल को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है. यह विटामिन E और फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है. उम्र बढ़ने पर सबसे पहले त्वचा की नमी कम होती है, जिससे फाइन लाइंस दिखने लगती हैं. यह ऑयल स्किन में नमी लॉक करके फाइन लाइंस को कम करता है और स्किन की इलास्टिसिटी यानी कसाव बढ़ाता है. ऐसे में आप आर्गन ऑयल को चेहरे पर लगा सकते हैं.

जोजोबा ऑयल हल्का होता है और स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा ही काम करता है. यह न सिर्फ त्वचा को मॉइस्चर देता है बल्कि ऑयल बैलेंस भी बनाए रखता है. इसलिए अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है, तब भी यह तेल सूट कर सकता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जलन और पिंपल्स की समस्या को शांत करते हैं और एजिंग के निशान धीरे-धीरे कम करते हैं.

रोजहिप ऑयल एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन A का पावरहाउस है. यह डार्क स्पॉट्स को हल्का करने, झुर्रियों को कम करने और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है. कोलेजन बढ़ने से स्किन ज्यादा टाइट और स्मूद दिखती है. अगर आपका रंग फीका पड़ गया है या स्किन बेजान लगती है, तो यह ऑयल बहुत असरदार हो सकता है.

यह तेल थोड़ा गाढ़ा होता है लेकिन स्किन के लिए एक सीक्रेट वेपन माना जाता है. इसमें मौजूद रिकिनोलेइक एसिड त्वचा के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, यानी नई स्किन तेजी से बनती है. इससे स्किन स्मूद होती है और एज्ड लुक धीरे-धीरे कम होने लगता है.

इन सब से अलग आप मरुला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी एंटीऑक्सिडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स से भरपूर होता है. मरुला ऑयल स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और फर्मनेस बढ़ाता है. साथ ही यह सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाव करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा ज्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और यंग दिखने लगती है.

ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन 5 ऑयल में से किसी एक को चुन सकते हैं. इन ऑयल को रोजाना रात को साफ चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इससे आपको कुछ ही हफ्तों में स्किन में फर्क महसूस होने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.