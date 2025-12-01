विज्ञापन

चॉकलेट से लेकर खास परफ्यूम तक, समांथा और राज की शादी में मेहमानों को मिले ये खास गिफ्ट, ऐसे सजा था मंडप

समांथा रूथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ शादी रचा ली. दोनों की शादी कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के लिंगा भैरवी मंदिर में बेहद सादगी भरे अंदाज में हुई.

नई दिल्ली:

समांथा रूथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ शादी रचा ली. दोनों की शादी कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के लिंगा भैरवी मंदिर में बेहद सादगी भरे अंदाज में हुई. यह एक खास “लिंगा भैरवी विवाह” था, जो सद्गुरु की परंपरा में किया जाने वाला भूत शुद्धि विवाह है. समांथा ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, वहीं उनकी करीबी दोस्त शिल्पा रेड्डी ने इंस्टा स्टोरीज पर पूरा समारोह दिखाया. तस्वीरों में समांथा और राज एक-दूसरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखते नजर आए.

सामंथा और राज की शादी में क्या मिला गिफ्ट

समांथा और राज, दोनों ने एक-दूसरे को जयमाला भी पहनाई. पूरा मंडप सफेद फूलों और गुलाबी गुलाबों से सजा था, हर कोने में फूलों की टोकरियां और दीये जल रहे थे. शिल्पा ने बताया कि शादी सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई. मेहमानों को “विवाह कनुकलु” (शादी का तोहफा) दिया गया, जिसमें ईशा के फूलों से बनी अगरबत्ती, सद्गुरु का लिखा हुआ एक नोट, भारत में बने चॉकलेट बार और समांथा के पसंदीदा ब्रांड “सीक्रेट अल्केमिस्ट” का परफ्यूम शामिल था.
 

कौन था समांथा का एक्स हसबैंड

शिल्पा ने लिखा, “भूत शुद्धि विवाह एक प्राचीन योग परंपरा है जिसमें दो लोग तत्वों के स्तर पर एक-दूसरे से जुड़ते हैं. यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि बहुत गहरे स्तर की एकता का प्रतीक है.” समांथा पहले एक्टर नागा चैतन्य से 2017 से 2021 तक शादीशुदा थीं. दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू रीति से दो शादियां की थीं. वहीं राज निदिमोरु पहले श्यामली डे से शादीशुदा थे और साल 2022 में अलग हो गए थे. इस खास और आध्यात्मिक शादी की तस्वीरें देखकर फैंस बहुत खुश हैं और दोनों को बधाइयां दे रहे हैं.

