Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई धनुष और कृति सेनन की फिल्म, कमा डाले इतने करोड़

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल दिखा रही है. धनुष और कृति सेनन की मुख्य जोड़ी वाली इस रोमांटिक ड्रामा को रिव्यू में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. 'तेरे इश्क में' ने पहले वीकेंड में हिंदी और तमिल दोनों वर्जन मिलाकर 50 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया. 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन (शुक्रवार) सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही 16 करोड़ रुपये कमाए, जो शानदार ओपनिंग थी. शनिवार को 17 करोड़ और रविवार को करीब 19 करोड़ रुपये आए. इस तरह तीन दिन में हिंदी में 49 करोड़ और तमिल वर्जन जोड़कर कुल वीकेंड 50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के 17 साल के बेटे को देख हैरान हुए फैंस, देख लोग बोले- आर्यन खान की डुप्लीकेट

तेरे इश्क में ने चौथे दिन कितनी की कमाई

हर फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा चौथे दिन यानी सोमवार की थी, क्योंकि वर्किंग डे पर फिल्में अक्सर गिरती हैं. लेकिन सैकनिल्क के अब तक के मिले आंकड़ों के अनुसार 'तेरे इश्क में' ने अपने चौथे दिन भी अच्छा कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने 5-6 करोड़ तक की कमाई कर ली है. हालांकि अभी पूरे आंकड़े आने बाकी हैं. हालांकि देखा जाए तो चार दिन में 'तेरे इश्क में' ने लगभग 57 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. मंगलवार को टिकट पर डिस्काउंट ऑफर की वजह से और भी अच्छा कलेक्शन आने की उम्मीद है.

कहां-कहां अच्छा कर रही है तेरे इश्क में

फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार मास बेल्ट यानी उत्तर भारत के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में मिल रहा है. सोशल मीडिया और बड़े शहरों के युवाओं में थोड़ी कम वाहवाही के बावजूद सिंगल स्क्रीन और मास सेंटर्स में हाउसफुल बोर्ड लग रहे हैं. अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जिस तरह फिल्म चल रही है, उसे सुरक्षित रूप से हिट कहा जा सकता है. आने वाले वीकडेज में अगर यही रफ्तार रही तो यह बड़ी कामयाबी बन सकती है. धनुष की वापसी और आनंद एल राय का जादू एक बार फिर रंग लाया!