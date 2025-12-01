IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 296 वनडे पारियों के बाद किया चौंकाने वाला करिश्मा, हैरत में विश्व क्रिकेट

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया. कोहली ने वनडे में 52वां शतक लगाया और साथ ही किसी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, एक ओर कोहली ने यह कमाल किया तो वहीं, दूसरी ओर वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. विराट कोहली 296 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन ने अपने वनडे करियर के 296 पारियों के बाद 33 शतक लगाने में सफल रहे थे. वहीं, अब कोहली के नाम 296 वनडे पारियों के बाद कुल 52 शतक दर्ज हो गए हैं. इस मामले में अब तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज पोंटिंग ने अपने वनडे करियर के 296 पारी के बाद कुल 26 शतक लगाने में सफल रहे थे. चौथे नंबर पर क्रिस गेल हैं. गेल ने अपने 296 वनडे पारियों के बाद कुल 25 शतक लगाने में सफल रहे थे.

294 इनिंग्स के बाद सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी

52: विराट कोहली

33: सचिन तेंदुलकर

26: रिकी पोंटिंग

25: क्रिस गेल

इतना ही नहीं, विराट कोहली 100+ स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपने 52 वनडे शतक में से 35 शतक ऐसे लगाए हैं जब उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा रहा है.

SR 100+ पर सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी

35: विराट कोहली

25: एबी डिविलियर्स

24: सचिन तेंदुलकर

22: रोहित शर्मा

18: सनथ/वार्नर

14: क्विंटन डी कॉक

विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने अफ्रीकी के खिलाफ यह छठा शतक लगाया है. कोहली ने भारत के लिए भारतीय सरजमीं पर यह 25वां ODI शतक लगाया. वो ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं. बता दें कि कोहली को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. भारत ने पहले वनडे मैच 17 रन से जीत लिया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 349 रन बनाए थे जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना सकी. तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे है.