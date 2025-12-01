विज्ञापन
विशेष लिंक

चाय में लौंग डालकर पीने से क्या होता है, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इस Chai का सेवन

Clove Chai Benefits: ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग चाय पीना पसंद करते हैं. क्योंकि उनका मानना है कि चाय अंदर से गरम रखने में मददगार है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय में लौंग को शामिल करने से क्या होता है.

Read Time: 3 mins
Share
चाय में लौंग डालकर पीने से क्या होता है, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इस Chai का सेवन
Clove Chai: लौंग वाली चाय पीने के फायदे.

चाय पीने के शौकीन चाय का नाम लेते ही खुश हो जाते हैं. भारत में चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक इमोशन है. ये हमारी थकान को दूर करने, आलस भगाने और एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है ऐसा कुछ लोगों का मानना है. सर्दी का मौसम आते ही बहुत से लोग चाय का सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप ठंड के मौसम में अपनी चाय में लौंग को एड करते हैं, तो इससे न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है. इस चाय में जादुई गुण होते हैं. आपको बता दें कि लौंग में विटामिन-सी, विटामिन-के, विटामिन-ए, विटामिन-ई, फोलेट, मैंगनीज, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, और कॉपर पाए जाते हैं. इसके अलावा  इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे यूजेनॉल भी होते हैं, तो चलिए जानते हैं लौंग वाली चाय पीने के फायदे.

कैसे बनाएं लौंग वाली चाय- (How To Make Clove Chai At Home)

सामग्री-

  • पानी
  • चाय पत्ती
  • लौंग
  • अदरक, कसा हुआ 
  • चीनी 
  • दूध 

विधि-

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें. इसमें लौंग और अदरक डालकर कुछ मिनट उबालें. चाय पत्ती डालकर उबालें. दूध और चीनी मिलाएं. चाय को छानकर गरमा गरम पिएं.

चाय में लौंग डालकर पीने के फायदे- (Clove Chai Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

लौंग वाली चाय पीने से शरीर को पाचक एंजाइम छोड़ने में मदद करती है, जिससे भोजन बेहतर तरीके से पचता है और पेट फूलने की समस्या दूर हो सकती है. अगर आपने हैवी फूड खा लिया है तो इस चाय के सेवन से बेचैनी को कम करने में मदद मिल सकती है.  

ये भी पढ़ें- रोजाना खाली पेट अदरक-लहसुन और नींबू का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? 

Latest and Breaking News on NDTV

2. गले की खराश-

लौंग की गरमाहट, सेहत और गले के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. लौंग में प्राकृतिक गुण होते हैं जो गले की जलन में मदद कर सकते हैं. अगर आपको गले में खुजली या सूखापन महसूस हो रहा है तो आप लौंग वाली चाय का सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

अगर आप रोजाना ठंड में लौंग वाली चाय का सेवन करते हैं. तो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Why You Should Add Clove To Your Chai In Winter, Clove Chai, Chai Mein Laung Milakar Pine Ke Fayde, Digestion Aid, How To Freshen Breath Naturally, Natural Remedies For Throat Irritation, Immunity Boosting Drinks, Chai Recipes, Health Benefits Of Clove, Clove Benefits, Spices For Chai, Antioxidants In Clove, Oral Care With Clove, Clove Chai Benefits Hindi, How To Make Clove Chai
Get App for Better Experience
Install Now