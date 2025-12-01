Fresh vs Dried Figs: कौन सा अंजीर सबसे अच्छा है, सूखा या ताजा? डॉक्टर ने बताया किसे खाने से मिलते हैं ज्यादा फायदे

Fresh vs Dried Figs: अंजीर एक ऐसा फल है जिसका न केवल स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है, बल्कि इसे सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. हालांकि, अंजीर दो तरह के होते हैं- ताजा अंजीर और सूखा अंजीर. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इनमें से ज्यादा पौष्टिक क्या है या कौन सा अंजीर खाने से आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर जनरल प्रैक्टिशनर और सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा शैख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या कहती हैं डॉक्टर-

ताजा अंजीर के फायदे

डॉक्टर हुमा शैख कहती हैं, ताजा अंजीर हल्का होता है और शरीर को हाइड्रेशन देता है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है. यह त्वचा को साफ और ग्लोइंग रखने में मदद करता है. जिन लोगों का वजन कंट्रोल में नहीं रहता, उनके लिए ताजा अंजीर फायदेमंद होता है क्योंकि यह जल्दी पच जाता है और भारीपन नहीं देता. गर्मियों या गर्म मौसम में इसे खाना और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है.

डॉक्टर आगे बताती हैं, सूखा अंजीर ज्यादा पोषक तत्वों से भरा होता है क्योंकि सुखाने के बाद इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स ज्यादा मात्रा में रह जाते हैं. यही वजह है कि यह पाचन सुधारने में, कब्ज से राहत देने में और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है. सूखा अंजीर एनर्जी का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसे सुबह या वर्कआउट के बाद खाने की सलाह दी जाती है.

डॉक्टर के अनुसार, अगर आप सूखे अंजीर को रातभर भिगोकर खाते हैं तो इसका असर और अच्छा दिखता है. भिगोने से यह मुलायम हो जाता है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है. इससे पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित होते हैं.

डॉक्टर हुमा शैख कहती हैं, ताजा और सूखा, दोनों अंजीर ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से एक को चुन सकते हैं. जैसे-

अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं या स्किन हाइड्रेशन चाहते हैं, तो ताजा अंजीर ज्यादा खाएं.

अगर आपको फाइबर, आयरन, एनर्जी और पाचन में सुधार की जरूरत है, तो आपके लिए सूखा अंजीर अच्छा है.

वहीं, अगर आप पोषण को अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो सूखे अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.