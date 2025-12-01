विज्ञापन
विशेष लिंक

Video: बार-बार बुलाने पर भी जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली, गौतम गंभीर और केएल राहुल को किया इग्नोर

Gautam Gambhir vs Virat Kohli: सोशल मीडिया पर  सामने आए वीडियो में होटल स्टाफ ने टीम इंडिया के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें केएल राहुल और टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी शामिल हुए थे.

Read Time: 3 mins
Share
Video: बार-बार बुलाने पर भी जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली, गौतम गंभीर और केएल राहुल को किया इग्नोर
Virat Kohli vs Gautam gambhir:
  • भारत ने रांची वनडे मैच में 17 रन से जीत हासिल की, जिसमें विराट कोहली ने 135 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली
  • मैच के बाद होटल में टीम इंडिया के लिए केक काटकर जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें कप्तान केएल राहुल शामिल थे
  • विराट कोहली ने होटल में आयोजित जश्न में शामिल होने से इनकार किया और केक कटिंग के समय वहां नहीं रुके
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Virat Kohli Viral Video: भारत ने रांची वनडे में 17 रन से जीत हासिल की, भारत की जीत में विराट कोहली ने कमाल किया और 135 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने. भारत की जीत के बाद होटल रूम में जीत का जश्न मनाया गया. सोशल मीडिया पर  सामने आए वीडियो में होटल स्टाफ ने टीम इंडिया के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था. जिसमें कप्तान केएल राहुल केक काटते हुए नजर आए. लेकिन वहीं, दूसरी ओर होटल स्टाफ की ओर से विराट कोहली को बार-बार बुलाया जा रहा था लेकिन कोहली इस जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए. दरअसल, जब केएल राहुल केक काट रहे थे तो उनके पीछे कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा भी खड़े थे. दोनों के बीच कुछ गहन बातचीत हो रही थी. इसी समय वहां कोहली उनके पास से निकल रहे थे, और जब केक काटा जा रहा था तो कोहली को वहां के लोगों ने रूकने के लिए कहा लेकिन विराट ने उनकी एक न सुनी और चलते बने. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

कोहली के इस तरह से इग्नोर किए जाने को लेकर फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि गंभीर की वजह से किंग कोहली ने जीत के जश्न में शामिल न होने का फैसला किया है. दरअसल, खबर है कि भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.

बता दें कि भारतीय क्रिकेट का दिल अभी भी कोहली और रोहित के लिए धड़कता है, जो खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चल रही चर्चा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी मुश्किल में डाल दिया है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच रिश्ते किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं. जिसका असर टीम के माहौल पर पड़ रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now