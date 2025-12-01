Video: बार-बार बुलाने पर भी जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली, गौतम गंभीर और केएल राहुल को किया इग्नोर

Virat Kohli Viral Video: भारत ने रांची वनडे में 17 रन से जीत हासिल की, भारत की जीत में विराट कोहली ने कमाल किया और 135 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने. भारत की जीत के बाद होटल रूम में जीत का जश्न मनाया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में होटल स्टाफ ने टीम इंडिया के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था. जिसमें कप्तान केएल राहुल केक काटते हुए नजर आए. लेकिन वहीं, दूसरी ओर होटल स्टाफ की ओर से विराट कोहली को बार-बार बुलाया जा रहा था लेकिन कोहली इस जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए. दरअसल, जब केएल राहुल केक काट रहे थे तो उनके पीछे कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा भी खड़े थे. दोनों के बीच कुछ गहन बातचीत हो रही थी. इसी समय वहां कोहली उनके पास से निकल रहे थे, और जब केक काटा जा रहा था तो कोहली को वहां के लोगों ने रूकने के लिए कहा लेकिन विराट ने उनकी एक न सुनी और चलते बने. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

KOHLI ignored even cake cutting 👀pic.twitter.com/JktqdzJJyD — koach. (@KOHL1theGOAT) December 1, 2025

कोहली के इस तरह से इग्नोर किए जाने को लेकर फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि गंभीर की वजह से किंग कोहली ने जीत के जश्न में शामिल न होने का फैसला किया है. दरअसल, खबर है कि भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.

बता दें कि भारतीय क्रिकेट का दिल अभी भी कोहली और रोहित के लिए धड़कता है, जो खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चल रही चर्चा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी मुश्किल में डाल दिया है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच रिश्ते किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं. जिसका असर टीम के माहौल पर पड़ रहा है.

