विज्ञापन

Dhurandhar Advance Booking: इस सिनेमाघर में धुरंधर की एक टिकट की कीमत 2000 रुपये, रणवीर सिंह की फिल्म ने कर डाली इतनी कमाई

Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. रिलीज से चार दिन पहले ही फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है.

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar Advance Booking: इस सिनेमाघर में धुरंधर की एक टिकट की कीमत 2000 रुपये, रणवीर सिंह की फिल्म ने कर डाली इतनी कमाई
Dhurandhar Advance Booking: इस सिनेमाघर में धुरंधर की एक टिकट की कीमत 2000 रुपये
नई दिल्ली:

Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. रिलीज से चार दिन पहले ही फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है. एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और टिकट के दाम भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. कई जगहों पर धुरंधर की टिकट की कीमतें काफी ज्यादा बताई जा रही हैं. यानी साफ है कि रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना की इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी.

ये भी पढ़ें: 33 फ्लॉप फिर भी सुपरस्टार, काम की कोई नहीं कमी, बैक टू बैक आएंगी 6 फिल्में, 5वीं में सनी देओल से टक्कर

किस सिनेमा हॉल में है 200 रुपये की टिकट

अंग्रेजी वेबसाइट डीएनए की खबर के अनुसार मुंबई के सबसे लग्जरी थिएटर INOX मेजन, बीकेसी (जियो वर्ल्ड प्लाजा) में एक टिकट की कीमत ₹2020 तक पहुंच गई है. इसमें ₹70 प्लेटफॉर्म फीस भी शामिल है. यानी सिर्फ एक व्यक्ति का टिकट और वो भी बिना कोई फ्री पॉपकॉर्न-कोल्ड ड्रिंक के! सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पूरे देश में 9110 टिकट बिक चुके हैं. इनमें 8566 टिकट नॉर्मल 2D शोज के हैं, जबकि 544 टिकट IMAX 2D के. कुल 2251 शोज में अभी तक ₹45.17 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. ब्लॉक सीट्स को जोड़ें तो ये आंकड़ा लगभग ₹2 करोड़ तक पहुंच जाता है.

कैसी है धुरंधर

फिल्म को ‘A' सर्टिफिकेट मिला है और इसकी लंबाई 3 घंटे 30 मिनट है – यानी रणवीर सिंह की अब तक की सबसे लंबी फिल्म. ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें रणवीर एक रहस्यमयी “यात्री” के किरदार में हैं, जो कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसता है और आईएसआई-अंडरवर्ल्ड नेक्सस को अंदर से तोड़ता है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और बच्ची सारा अर्जुन भी अहम रोल में हैं. इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें भारत-पाकिस्तान इंटेलिजेंस वॉर और आतंकवाद के खिलाफ जंग की झलक दिखाई गई है. फैंस को लग रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranveer Singh, Dhurandhar, Dhurandhar Advance Booking, Dhurandhar Advance Booking Day 1, Dhurandhar Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com