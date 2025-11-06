यूरिक एसिड को यूं बाहर निकाल फेंकेंगी ये ड्रिंक्स, जल्द मिलेगी राहत

Uric Acid Kam Karne Ke Gharelu Upay: जब शरीर में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, तो यह टूटकर यूरिक एसिड बनाता है. सामान्य रूप से यह पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह जोड़ों में जमा होकर दर्द, सूजन और गठिया जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. अगर आप भी बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. यह स्टोरी आपके लिए है. यहां कुछ घरेलू ड्रिंक्स बताई गई हैं जो शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद कर सकती हैं.

यूरिक एसिड को तुरंत कम कैसे करें?

नींबू पानी: नींबू में विटामिन सी मात्रा में ज्यादा होती है, जो शरीर को डिटॉक्स करने है और यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और सुबह खाली पेट पिएं. ऐसा करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोजाना काली मिर्च खाने से क्या होता है?

खीरा और नींबू वाला डिटॉक्स वाटर: खीरा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. इसे बनाने के लिए एक लीटर पानी में एक खीरा और एक नींबू के पतले टुकड़े डाल दें. आप चाहें तो इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं. इसे कुछ घंटे फ्रिज में रखें और दिनभर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें. यह यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद करता है और शरीर को ठंडा रख सकता है.

अजवाइन का पानी: अजवाइन में मौजूद शरीर की सफाई करने में मदद कर सकते हैं और यूरिक एसिड को बाहर निकाल सकते हैं. एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन डालकर अच्छी तरह उबाल लें फिर ठंडा होने पर छानकर सुबह खाली पेट पिएं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)