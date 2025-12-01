ओवरथिंकिंग पर काबू कैसे पाएं? डॉक्टर ने बताया क्या करने से तुरंत शांत हो जाएगा दिमाग

How to calm mind from overthinking: आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार है. जरा सी बात दिमाग में आती है और हम उसे बढ़ाते-बढ़ाते इतना सोच लेते हैं कि मूड खराब हो जाता है, नींद उड़ जाती है और दिमाग थक जाता है. लगातार ज्यादा सोचना मानसिक तनाव और कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है. इसी विषय पर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने ओवरथिंकिंग को तुरंत शांत करने के कुछ आसान और साइंटिफिक तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं क्या करने से तुरंत शांत हो जाएगा दिमाग-

घर पर मल्टीविटामिन पाउडर कैसे बनाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इसे खाकर नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत

ओवरथिंकिंग को तुरंत कैसे रोकें?

डॉक्टर शालिनी के अनुसार, जब भी दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगें, उन्हें कागज पर लिख लें. लिखते ही विचार बाहर निकल जाते हैं और दिमाग आधा हल्का हो जाता है. यह तरीका खासकर रात के समय बहुत मदद करता है, जब हम सोने की कोशिश करते हुए ज्यादा सोचने लगते हैं.

अगर कोई समस्या है और आप उसे तीन मिनट में हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें. कुछ चीजें समय के साथ खुद सुलझती हैं. इसलिए ऐसी बातों पर एनर्जी बर्बाद न करें जिनका अभी कोई समाधान नहीं है.

यह दिमाग को तुरंत शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है. इसके लिए-

4 सेकंड तक सांस अंदर लें

4 सेकंड रोके रखें

4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें

फिर 4 सेकंड रुकें

इसे कुछ मिनट करने से दिमाग रिलैक्स होता है, हार्ट रेट कंट्रोल होती है और स्ट्रेस कम महसूस होता है.

फोन की 80% नोटिफिकेशन बंद कर दें. बार-बार नोटिफिकेशन आने से दिमाग पर अनचाहा भार बढ़ता है और डोपामिन हिट मिलती रहती है, जिससे दिमाग शांत नहीं हो पाता. जितना कम डिजिटल नॉइज होगा, दिमाग उतना रिलैक्स रहेगा.

इन सब से अलग डॉक्टर अपने विचारों को नाम देने की सलाह देती हैं. इसके लिए जब दिमाग में जब भी कोई विचार, उसे नाम दें. जैसे- 'ये डर है', ये चिंता है'. ऐसा करने से आप विचार से दूरी बना लेते हैं और उससे प्रभावित नहीं होते. विचार आपको कंट्रोल करने की बजाय आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं.

डॉक्टर कहती हैं, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे धीरे-धीरे सुधारा जा सकता है. इसके लिए आप ये 5 तरीके आजमा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.