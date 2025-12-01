लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सबसे पहले "मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025" (The Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025) को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगी. इस बिल में मौजूदा मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है.

इसके बाद वित्त मंत्री दो और नए बिल - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 (The Central Excise (Amendment) Bill, 2025) और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 (The Health Security se National Security Cess Bill, 2025) पेश करेंगी. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर खर्च को पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है.

साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-2026 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2025-2026) को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेंगी.राज्य सभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जम्मू और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों - शम्मी ओबेरॉय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे. 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती थीं जबकि भाजपा को एक सीट मिली थी.