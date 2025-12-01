Parliament Winter Session 2025 Live: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. यह 19 दिसंबर तक चलेगा. हालांकि, हंगामे के आसार भी साफ-साफ दिख रहे हैं. अब देखना ये है कि ये पहले दिन से ही शुरू होता है या एक-दो दिन बाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:00 बजे संसद भवन स्थित हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे.
किस बात पर हंगामा
पीएम जब मीडिया से बात कर रहे होंगे, उसी समय शीतकालीन सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के नेता बैठक करेंगे. इस बैठक का उद्देश्य प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर गठबंधन के रुख में समन्वय स्थापित करना और एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है. पहले दिन, विपक्ष की तरफ से एसआईआर मुद्दे और कई राज्यों में बीएलओ की मौतों पर विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है. नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के नाम वाली एक नई एफआईआर के समय ने सत्र से ठीक पहले तनाव को और बढ़ा दिया है.
LIVE UPDATES
विशेषाधिकार हनन पर रिपोर्ट
सोमवार को राज्यसभा के नियमों और शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए परिषद के अंदर तख्तियां प्रदर्शित करने के कारण कथित विशेषाधिकार हनन के मामले पर विशेषाधिकार समिति शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
पहले दिन सरकार पेश करेगी 3 नए बिल
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सबसे पहले "मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025" (The Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025) को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगी. इस बिल में मौजूदा मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है.
इसके बाद वित्त मंत्री दो और नए बिल - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 (The Central Excise (Amendment) Bill, 2025) और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 (The Health Security se National Security Cess Bill, 2025) पेश करेंगी. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर खर्च को पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है.
साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-2026 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2025-2026) को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेंगी.राज्य सभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जम्मू और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों - शम्मी ओबेरॉय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे. 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती थीं जबकि भाजपा को एक सीट मिली थी.