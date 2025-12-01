हेमा मालिनी ने दर्द भरी आवाज में बताया क्यों नहीं करवाए गए धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन, इस बात का है उन्हें अफसोस

सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं और उनके जाने का असर उनके फैंस से लेकर उनके करीबियों तक, सभी पर साफ दिखाई दे रहा है. एक्टर के गुजर जाने के तीसरे दिन उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई एक खास मुलाकात ने माहौल को और भी इमोशनल कर दिया. पहली बार किसी के आमने सामने बैठकर उन्होंने अपने दिल का वो दर्द साझा किया. जिसे वो अब तक संभालने की कोशिश कर रही थीं. धर्मेंद्र की अधूरी कविताएं, उनका छुपाया हुआ दर्द और फैंस को आखिरी बार दर्शन न मिल पाने का मलाल. हेमा के हर शब्द में धर्मेंद्र के प्रति गहरी मोहब्बत और दुख साफ झलकता है. ये मुलाकात हुई यूएई के फिल्म डायरेक्टर हमद अल रेयामी से. जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में ये बातें साझा कीं

दर्द देख पाना हुआ मुश्किल

यूएई के फिल्म डायरेक्टर हमद अल रेयामी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, शांत कमरा, भारी माहौल और सामने बैठीं हेमा मालिनी. जिनके चेहरे पर एक ऐसी टूटन साफ दिखाई दे रही थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. कांपती हुई आवाज में उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि काश वो उस दिन फार्म पर मौजूद होतीं. हेमा ने मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को छुपाने की भरपूर कोशिश की थी शायद. फिर धर्मेंद्र की कविताओं को भी याद किया और बताया कि वो अक्सर पूछती थीं कि वो अपनी ये खूबसूरत कविताएं छपवा क्यों नहीं देते? तब धर्मेंद्र भी कहा करते थे कि अभी नहीं. पहले कुछ और लिख लूं. लेकिन किस्मत ने मोहलत ही नहीं दी. वो कविताएं आज भी अधूरी हैं और दुनिया उन्हें कभी नहीं पढ़ पाएगी.

इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा

हेमा मालिनी ने भारी मन से बताया कि धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें कमजोर या बीमार हालत में देखे. यहां तक कि रिश्तेदारों को भी वो अपना दर्द नहीं दिखाते थे. वो बताती हैं कि धर्मेंद्र ने अपनी तकलीफ हमेशा छुपाई. आखिरी दिनों में हालत इतनी खराब थी कि कोई देख भी नहीं पाता. हेमा ने टूटती आवाज में कहा. बातचीत के आखिर में जब तस्वीर की बात हुई. तो हेमा ने वही प्यारी, गर्मजोशी भरी मुस्कान दी. जिसने एक बार फिर धर्मेंद्र की याद ताजा कर दी. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. बता दें कि हमद अल रेयामी धर्मेंद्र से उनके फार्म हाउस पर भी मिल चुके थे. वे धर्मेंद्र के फैन पक्के फैन है.