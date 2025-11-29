Kis kami se gal pichakte hain : कई लोग होते हैं, जिनके गाल धंसे (Sunken cheeks) हुए होते हैं. धंसे हुए गाल (Causes of Sunken cheeks) तब होते हैं, जब व्यक्ति के जीगोमा (zygoma) यानी आंख के नीचे गाल का हड्डीदार आर्च और मैंडिबल (Mandible) यानी निचले जबड़े की हड्डी के बीच ज्यादा मांस (Flesh) नहीं होता है. महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये समस्या हो सकती है. धंसे हुए गालों का बड़ा कारण अक्सर बढ़ती उम्र को माना जाता है, क्योंकि उम्र के साथ चेहरे की चर्बी कम होने लगती है, लेकिन यह समस्या शरीर में कुछ विटामिन की कमी होने से भी हो सकती है. आइए जानते हैं किन विटामिन की कमी से गल धंसने लगते हैं और इन विटामिन की कमी को कैसे पूरा करें.

किन विटामिन की वजह से धंसते हैं गाल? ( Deficiency of which vitamin causes sunken cheeks?)



गाल धंसने के सामान्य कारणों में लंबी बीमारी, कुपोषण, अनहेल्दी डाइट, व्यक्तिगत आदतें हैं और खराब पर्यावरण शामिल हैं. गाल धंसने के लिए शरीर में विटामिन सी और विटामिन डी की कमी भी अहम कारणों में से एक है. क्योंकि इनकी कमी से स्किन हेल्थ और कोलेजन प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ता है. विटामिन सी स्किन हेल्थ और कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से स्किन ढील पड़ने लगती है. वहीं, विटामिन डी की कमी से गाल अंदर की और धंसने शुरू हो जाते हैं. गाल धंसने के अन्य कारणों में तंबाकू का ज्यादा सेवन, कड़ा व्यायाम और नींद की कमी भी शामिल है.





विटामिन C और D की कमी को कैसे पूरा करें? (How to overcome Vitamin C and D deficiency?)

विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू, अंगूर, संतरे, खट्टे फल, शिमला मिर्च, पालक, ब्रोकली, कीवी, पपीता आदि का सेवन करें. वहीं, शरीर में विटामिन डी की कमी को कई तरह से पूरा किया जा सकता है. इसमें सबसे पहले धूप में बैठना चाहिए. इसमें सुबह से 8 से 10 बजे के बीच निकलने वाली धूप में 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए. खाने की बात करें तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अंडे की जर्दी, फैटी मछली और फोर्टिफाइज दूध, संतरे का जूस, मशरूम का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी3 सप्लीमेंट और लिवर ऑयल का सेवन कर सकते हैं.