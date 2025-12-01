विज्ञापन
विशेष लिंक

LPG Price Cut: सुबह-सुबह गुड न्‍यूज! सस्‍ता हो गया एलपीजी सिलिंडर, जानिए आपके शहर में कितने कम हो गए दाम

LPG Price Drop: इससे पहले नवंबर में भी कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि सितंबर में 51 रुपये तक की कटौती की गई थी. हालांकि बीच में अक्‍टूबर में कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 16 रुपये तक बढ़ा दिए गए थे.

Read Time: 2 mins
Share
LPG Price Cut: सुबह-सुबह गुड न्‍यूज! सस्‍ता हो गया एलपीजी सिलिंडर, जानिए आपके शहर में कितने कम हो गए दाम
LPG Price cut: लीजिए, सस्‍ता हो गया एलपीजी गैस सिलिंडर, अपने शहर का रेट जान लीजिए

LPG Cylinder Price Drop: दिसंबर का महीना शुरू होते ही सुबह-सुबह एक गुड न्‍यूज आई है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलिंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम कम कर दिए हैं. घटी हुई नई कीमतें 1 दिसंबर, सोमवार से लागू हो गई हैं. तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम घटाए हैं. हालांक‍ि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें न बढ़ाई गई हैं, न ही घटाई गई हैं. इससे पहले नवंबर में भी कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि सितंबर में 51 रुपये तक की कटौती की गई थी. हालांकि बीच में अक्‍टूबर में कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 16 रुपये तक बढ़ा दिए गए थे.

कितना सस्‍ता हो गया एलपीजी गैस सिलिंडर?

IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 किलो वाले गैस सिलिंडर की कीमतों में 10 रुपये तक की कमी की गई है. दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर अब 1580.50 रुपये का मिलेगा. पहले इसकी कीमत यहां 1590.50 रुपये थी.

Latest and Breaking News on NDTV

कोलकाता में अब इसकी कीमत 1,694 रुपये से कम होकर 1,684 रुपये हो गई है. मुंबई में इसकी कीमत अब 1,531 रुपये है, जो कि पहले 1,541 रुपये थी. वहीं चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर अब 1,749.50 रुपये की जगह 1739.50 रुपये में मिलेगा.

घरेलू गैस सिलिंडर का दाम

तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. देश में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलिंडर का दाम पुराना ही चल रहा है. ज्‍यादातर शहरों में इसकी कीमत 850 रुपये लेकर 960 रुपये के बीच है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां घरेलू एपीजी सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है, जबकि मुंबई में 852.50 रुपये में मिल रहा है. लखनऊ में इसकी कीमत 890.50 रुपये, वाराणसी में 916.50 रुपये, अहमदाबाद में 860 रुपये, हैदराबाद में 905 रुपये और पटना में 951 रुपये है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LPG Price Cut, LPG Price Cut Today, LPG Price Drop, LPG Cylinder Delhi Price, LPG Gas Cylinder Price Drop
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com