Shardiya Navratri 2025 : पेट की चर्बी तेजी से गलाने के लिए गरबा या कार्डियो क्या है सबसे बेस्ट

Garba or cardio for Fast weight loss : नवरात्रि का त्योहार मतलब गरबा नाइट्स, स्वादिष्ट पकवान और ढेर सारा उत्साह, यही सब तो इस 9 दिन के फेस्टविल की पहचान है. लेकिन, कई लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि क्या ये गरबा हमारी फिटनेस जर्नी में भी मदद कर सकता है? या फिर हमें गरबा के बजाय अपने पुराने कार्डियो वर्कआउट पर ही बने रहना चाहिए? तो चलिए आज के इस आर्टिकल में हम फिटनेस से जुड़ी आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं...

रात में बाएं करवट सोएं या दाएं, कौन सी Sleeping position है Health के लिए बेस्ट, यहां है जवाब...

पेट की चर्बी गलाने के लिए गरबा करें या कार्डियो

पहले शुरू करते हैं गरबा के फायदों से -

अगर आप एक घंटे गरबा खेलते हैं, तो आप 500 से 700 कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जो एक इंटेंस कार्डियो सेशन के बराबर है.

वहीं, यह डांस फॉर्म स्टैमिना भी बढ़ता है. वहीं, गरबा के स्टेप्स में उठना-बैठना, घूमना और हाथों को तेजी से चलाना शामिल होता है. इससे आपकी पैर, हाथ और कोर की मांसपेशियां मज़बूत होती हैं.

सबसे बड़ा फायदा, गरबा एक सोशल एक्टिविटी भी है, जिससे लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और खुशी महसूस करते हैं. इससे एंडोर्फिन हॉर्मोन रिलीज़ होता है, जो आपका तनाव कम करता है.

अब आते हैं कार्डियो पर-

कार्डियो वर्कआउट, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग या जुम्बा, वेट लॉस के लिए हमेशा भरोसेमंद रहा है. ये तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है.

और एक बात आप अपनी पसंद के हिसाब से कार्डियो वर्कआउट चुन सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं.

तो फिर, गरबा या कार्डियो कौन है बेहतर?

अगर आप सिर्फ नवरात्रि के दौरान वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फिर गरबा को चुनिए. यह आपको फिट रहने में मदद करेगा साथ ही, त्योहार का पूरा आनंद लेने का मौका भी देगा. लेकिन, अगर आप एक लॉन्ग-टर्म फिटनेस प्लान फॉलो करते हैं तो कार्डियो वर्कआउट को रूटीन का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है.

लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कोई भी फिटनेस से जुड़ा निर्णय लेने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है.

विदित हो कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, और 2 अक्तूबर 2025 को समाप्त.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)