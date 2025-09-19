रात में बाएं करवट सोएं या दाएं, कौन सी Sleeping position है Health के लिए बेस्ट, यहां है जवाब...

Right sleeping position : आठ घंटे की नींद हमारी अच्छी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आपको इस बात की भी जानकारी है सोने के लिए कौन सा करवट बेस्ट होता है? अगर आपका जवाब 'न' है तो फिर यह आर्टिकल आपके लिए ही है. क्योंकि सिर्फ 8 घंटे की नींद हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं है, बल्कि सही पोजिशन में सोना भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में बिना देर किए सोने की सही करवट और उसके फायदों के बारे में जान लेते हैं फटाफट...

रात में किस करवट सोना चाहिए- Which side should you sleep on at night

बाईं करवट सोएं

अगर आपकी हेल्थ नॉर्मल है और आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, तो बाईं करवट सोना सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन मानी जाती है.

बाईं करवट सोने के जबरदस्त फायदे

इस करवट सोने से भोजन और पेट में मौजूद एसिड छोटी आंत में आसानी से चले जाते हैं. इससे सीने में जलन (acid reflux) और अपच जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. बाईं करवट सोने से दिल पर दबाव कम पड़ता है और पूरे शरीर में बल्ड सर्कुलेशन बेहतर होता है. जैसा की आपको पता है दिल बाईं ओर होता है, ऐसे में इस पोजीशन में सोने से दिल को खून पंप करने में आसानी होती है. बाईं ओर सोने से Lymphatic System ज्यादा अच्छे से काम करता है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है. वहीं, कई लोगों को बाईं करवट सोने से खर्राटों की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. प्रेगनेंट लेडी को अक्सर बाईं करवट सोने की सलाह दी जाती है. क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे तक खून और पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं. साथ ही, यह पीठ दर्द और सूजन को भी कम करने में मदद कर सकता है.

इस बात का रखें ध्यान

हालांकि, सबसे जरूरी यह है कि आप जिस पोजीशन में आराम महसूस करें और आपको अच्छी नींद आए, वही आपके लिए बेस्ट है. अगर आपको किसी खास स्लीपिंग पोजीशन को लेकर हेल्थ इश्यू है, तो डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेस्ट होता है.

