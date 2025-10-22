विज्ञापन
किडनी साफ करने का रामबाण नुस्खा, ये घरेलू ड्रिंक कोने-कोने से निकालेगी सारी गंदगी, जानें बनाने का तरीका

Kidney Saaf Kaise Kare | How To Clean Kidney: किडनी की सफाई के लिए यह घरेलू ड्रिंक एक आसान, सस्ता और असरदार उपाय है. इसे रेगुलर पीने से आप न सिर्फ किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि पूरे शरीर को हल्का और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं.

Kidney Cleansing Drink: किडनी शरीर में खून साफ करने का काम करती है.

Kidney Cleansing Drink | Kidney Saaf Karne Ke Liye Kya Piye: किडनियां हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से हैं. अगर किडनियों में कोई दिक्कत आती है या किडनी ठीक से काम न करे तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. किडनी शरीर में खून साफ करने, टॉक्सिन्स बाहर निकालने और पानी का संतुलन बनाए रखने का काम करती है. लेकिन, गलत खानपान, कम पानी पीना और तनाव जैसी वजहों से किडनी पर दबाव बढ़ता है और उसमें गंदगी जमा होने लगती है. अगर समय रहते किडनी की सफाई न की जाए, तो यह धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है.

आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करते हैं. कुछ घर पर बनाई जाने वाली ड्रिंक्स किडनी की सफाई करने के लिए कमाल हैं. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू ड्रिंक बताएंगे जो न सिर्फ किडनी को साफ करता है, बल्कि शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.

किडनी डिटॉक्स करने के लिए रामबाण ड्रिंक्स (Effective Drinks For Kidney Detox)

यह ड्रिंक पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो शरीर से यूरिक एसिड, सोडियम और दूसरी तरह की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

ड्रिंक बनाने के लिए सामग्री

खीरा - 1 मीडियम साइज का (डिटॉक्स में सबसे असरदार)
धनिया पत्तियां - 1 मुट्ठी (एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर)
नींबू - 1 (विटामिन सी और डिटॉक्स गुण)
अदरक - 1 छोटा टुकड़ा (सूजन कम करने वाला)
पानी - 1 से 1.5 लीटर (शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए)

किडनी डिटॉक्स करन के लिए ड्रिंक बनाने की विधि:

  • खीरे को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • धनिया पत्तियों को अच्छे से धो लें.
  • अदरक को छीलकर कद्दूकस कर लें.

इन सभी चीजों को मिक्सर में डालें और थोड़ा पानी मिलाकर पीस लें. अब इस मिश्रण को छान लें और बाकी पानी में मिला दें. अंत में इसमें नींबू का रस मिलाएं. आपका किडनी डिटॉक्स ड्रिंक तैयार है!

कैसे और कब पिएं?

  • सुबह खाली पेट 1 गिलास इस ड्रिंक का सेवन करें.
  • दिन में 1 बार और शाम को भी लिया जा सकता है.
  • लगातार 7 दिन तक सेवन करने से असर दिखने लगता है.

इस ड्रिंक के फायदे

किडनी की सफाई: शरीर से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है.
सूजन में राहत: इस ड्रिंक में मौजूद अदरक और नींबू सूजन को कम करते हैं.
इम्यूनिटी बढ़ाता है: धनिया और नींबू शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.
पानी की कमी दूर करता है: खीरा और पानी मिलकर शरीर को हाइड्रेट रखते हैं.
यूरिक एसिड कंट्रोल: इस ड्रिंक का रेगुलर सेवन से यूरिक एसिड लेवल को बैलेंस रखा जा सकता है.

इन बातों का ध्यान जरूर रखें:

  • अगर आपको कोई गंभीर किडनी रोग है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
  • इस ड्रिंक में कोई केमिकल नहीं है, लेकिन एलर्जी की संभावना हो तो सामग्री बदल सकते हैं.
  • गर्भवती महिलाएं या दवाएं लेने वाले लोग पहले टॉक्सर से सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

