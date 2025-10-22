5 से ज्यादा बीमारियों में फायदेमंद है दूध, डॉक्टर ने बताया किस समस्या में कौन सा दूध लें, जानिए

Which Milk Is Best for Which Disease: हमारे घरों में हमने बचपन से ही रात को सोने से पहले दूध पीने चलन देखा है और सबसे ज्यादा गाय का दूध ही पिया है. आपने दवाओं से इलाज तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग प्रकार का दूध भी कई बीमारियों का समाधान बन सकता है? जी हां, अलग-अलग तरह के दूध से कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक किया जा सकता है. आयुर्वेद में दूध को ओज बढ़ाने वाला और शरीर की सातों धातुओं को पोषण देने वाला माना गया है. आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार, हर दूध की अपनी खासियत होती है और यह शरीर की अलग-अलग समस्याओं में लाभ पहुंचा सकता है. आइए यहां जानिए किस स्वास्थ्य समस्या में कौन सा दूध पीना फायदेमंद है.

दूध एक नेचुरल हीलिंग टॉनिक

दूध को अक्सर एक आम रात को या सुबह पिया जाने वाला ड्रिंक माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह एक शक्तिशाली औषधि भी है. गाय, भैंस, ऊंटनी, बकरी और भेड़ का दूध, हर एक का शरीर पर अलग प्रभाव होता है. अगर सही प्रकार का दूध सही समय पर लिया जाए, तो यह कई बीमारियों को जड़ से ठीक करने में मदद कर सकता है.

किस बीमारी में कौन सा दूध लें? (Which Milk Should be Taken for Which Disease?)

1. गाय का दूध

गाय का दूध वात और पित्त को संतुलित करता है. इसमें कैल्शियम और ओमेगा-3 भरपूर होता है. इसलिए गाय का दूध हड्डियों और बुद्धि के लिए अमृत माना गया है.

कब लें: अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं या बुद्धि और याददाश्त में कमी महसूस हो रही है, तो गाय का दूध नियमित रूप से लेना ज्यादा फायदेमंद है.

कैसे लें: सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले हल्दी मिलाकर.

2. भैंस का दूध

भैंस का दूध गाढ़ा और भारी होता है, जिससे शरीर को ज्यादा एनर्जी और फैट मिलता है. इसलिए ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं.अगर आप दुबले-पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो यह दूध आपके लिए सबसे बेहतरीन है.

कैसे लें: दिन में एक बार, शहद या छुहारे मिलाकर.

3. ऊंटनी का दूध

ऊंटनी के दूध में इंसुलिन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. डायबिटीज रोगियों के लिए ऊंटनी का दूध काफी फायदेमंद है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय है.

कैसे लें: सीमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह से.

4. बकरी का दूध

बकरी का दूध हल्का और जल्दी पचने वाला होता है. इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स और सेलेनियम होते हैं. अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, प्लेटलेट्स कम हैं या इम्यूनिटी डाउन है, तो यह दूध बेहद लाभकारी है.

कैसे लें: सुबह खाली पेट या भोजन के बाद.

5. भेड़ का दूध

भेड़ के दूध में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो सांस की समस्याओं में मदद करते हैं. अगर आपको बार-बार खांसी-जुकाम होता है या इम्यून सिस्टम कमजोर है.

कैसे लें: हल्का गर्म करके, शहद मिलाकर ले सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान:

दूध का सेवन हमेशा शुद्ध और उबालकर करें.

एलर्जी या लैक्टोज इन्टॉलरेंस की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें.

हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है, इसलिए दूध का चुनाव सोच-समझकर करें.

