सावधान! 93% महिलाओं को नहीं है पता 40 के बाद ये 5 आदतें किडनी कर सकती हैं फेल, डॉक्टर ने दी चेतावनी

डॉक्टर जॉन वैलेंटाइन ने 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 5 ऐसी आदतों के बारे में बताया है, जो किडनी फेल कर सकती हैं. अपनी सेहत बचाने के लिए यहां पढ़ें पूरी खबर.

शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए किडनी को पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है.

Women Health over 40 : 40 साल की उम्र महिलाओं के जीवन का वह पड़ाव है जहां शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं. इसी उम्र में सेहत के प्रति थोड़ी सी लापरवाही बुढ़ापे को मुश्किल बना सकती है. हाल ही में डॉक्टर जॉन वैलेंटाइन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में महिलाओं को उन आदतों के प्रति आगाह किया है, जो चुपके से किडनी फेलियर (Kidney Failure) की ओर ले जाती हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो 40 साल के बाद महिलाओं को खासतौर से ध्यान में रखनी है.

40 साल के बाद ये 5 आदतें महिलाओं के लिए बन सकती हैं काल

1. बिना सोचे-समझे पेनकिलर लेना

अक्सर सिरदर्द या बदन दर्द होने (ibuprofen -NSAIDS) पर हम बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से पेनकिलर लेकर खा लेते हैं. डॉ. वैलेंटाइन के मुताबिक, लंबे समय तक पेनकिलर्स का इस्तेमाल किडनी की छननी (Filters) को डैमेज कर देता है, जिससे किडनी काम करना बंद कर सकती है. ऐसे स्थिति में हफ्ते में 3 दिन आपको डायलिसिस कराना पड़ सकता है जिंदा रहने के लिए.

2. पानी पीने में कंजूसी करना

शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए किडनी को पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है. 40 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. ऐसे में कम पानी पीने से किडनी में पथरी (Stone) और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जो बाद में किडनी फेल कर सकता है. डॉक्टर वैलेंटाइन के मुताबिक यह डेथ का कारण बन सकती है.

3. पेशाब को रोककर रखने की आदत

अक्सर घर के कामों या ऑफिस की मीटिंग के चक्कर में महिलाएं लंबे समय तक पेशाब (Urine) रोककर रखती हैं. यह आदत बहुत खतरनाक है. इससे ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो किडनी इन्फेक्शन और स्टोन का कारण बनते हैं.

4. हाई प्रोटीन डाइट

40 की उम्र के बाद हाई प्रोटीन डाइट लेना किडनी पर बोझ बढ़ा देता है. जिससे किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. वहीं, किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है.

5. जल्दी-जल्दी पेशाब आना

इसके अलावा रात के समय बहुत जल्दी-जल्दी पेशाब आता है, तो इसे इग्नोर न करें. यह किडनी डैमेज का संकेत है. 40 के बाद आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)


