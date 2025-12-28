अगर आप भी हल्की सी सर्दी या जुकाम होते ही बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) खरीद लाते हैं, तो रुक जाइए. यह आदत आपकी किडनी को हमेशा के लिए बीमार कर सकती है. किडनी स्पेशलिस्ट आगाह कर रहे हैं कि बिना जरूरत दवाओं का इस्तेमाल करना सेहत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है. आइए जानते हैं कि यह छोटी सी लापरवाही आपकी किडनी पर कैसे भारी पड़ सकती है.

एंटीबायोटिक्स कब और क्यों हैं खतरनाक?

विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होती हैं. लेकिन लोग अक्सर इन्हें वायरल बुखार, सर्दी या खांसी में भी ले लेते हैं.

किडनी पर दबाव: एंटीबायोटिक्स का सीधा असर किडनी पर पड़ता है. बिना सोचे-समझे इनका सेवन करने से किडनी के फंक्शन बिगड़ सकते हैं.

बेअसर होती दवाएं: बार-बार बेवजह दवा लेने से शरीर के बैक्टीरिया इतने जिद्दी हो जाते हैं कि अगली बार वही दवा असर करना बंद कर देती है. इसे 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' कहा जाता है.

इम्यूनिटी का नुकसान: ये दवाएं शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कमजोर हो जाती है और पेट की समस्याएं या एलर्जी शुरू हो सकती है.

वायरल इन्फेक्शन में शरीर खुद लड़ता है

डॉक्टरों के मुताबिक, वायरल इन्फेक्शन (जैसे सर्दी-जुकाम) होने पर हमारा शरीर 3 से 5 दिनों में खुद ही वायरस को हराकर ठीक हो जाता है. इसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती. बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से डॉक्टर बनना किडनी फेलियर तक का कारण बन सकता है.

दवा के बजाय ये सुरक्षित तरीके अपनाएं

अगर आपको हल्का जुकाम या खांसी है, तो किडनी को खतरे में डालने के बजाय ये आसान घरेलू तरीके अपनाएं:

भाप लें (Steam inhalation): इससे बंद नाक और गले में राहत मिलती है.

इससे बंद नाक और गले में राहत मिलती है. गरारे करें: नमक के पानी से गरारे करना गले के इन्फेक्शन में बहुत कारगर है.

नमक के पानी से गरारे करना गले के इन्फेक्शन में बहुत कारगर है. भरपूर पानी और आराम: शरीर को रिकवर होने के लिए पर्याप्त पानी और पूरी नींद की जरूरत होती है.

याद रखें: दवा तभी लें जब डॉक्टर ने लिखकर दी हो. खुद से ली गई दवा आपकी किडनी के लिए 'धीमा जहर' साबित हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)