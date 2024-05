जहां बैठते हैं वहां लग जाता है बालों का ढेर, शहनाज हुसैन ने बताए ऐसे नुस्खे जो रोक सकते हैं बालों को झड़ना

बालों के झड़ने के लिए यह एक बढ़िया उपाय है. आपको नारियल के दूध से सिर की मालिश करनी है. दूध को स्कैल्प पर लगाकर कुछ देर मसाज करें. इसके बाद गर्म तौलिया लपेटना है. इसके बाद नियमित रूप से बाल धोएं और कंडीशनिंग करें. बस ध्यान रखें कि नारियल का दूध शुद्ध हो.

एलोवेरा का जूस पीने से स्वास्थ्य को कई लाभ प्रदान होते हैं. इसी तरह बालों पर एलोवेरा जेल लगाने से वे चमकदार और स्मूथ हो जाते हैं. एलोवेरा जेल रूसी या स्कैल्प पर किसी भी फंगल संक्रमण से लड़ता है जो बालों के झड़ने का कारण बनता है.

यह प्रोटीन से युक्त हेयर मास्क आपके बालों को मजबूत करेगा और बालों के झड़ने को नियंत्रित करेगा. दो अंडे को दो बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के साथ फेंट लें. फिर इसमें एक चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच शहद मिलाएं. इसे अपने बालों पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद हर्बल शैंपू बालों को धो लें. कुछ ही हफ्तों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे.

शहनाज हुसैन ने बताए गर्मियों में हेयरफॉल के लिए नुस्खे | How to stop hair fall at home for female

ग्रीन टी से बाल धोएं :

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी बालों के विकास और मजबूती को बढ़ावा देती है. 2-3 ग्रीन टी बैग्स को गर्म पानी में भिगो दें. ठंडा होने पर, अपने बालों और स्कैल्प की मालिश करने के लिए इसका उपयोग करें. इसे एक घंटे के लिए छोड़ दें और ठंडे पानी से धो लें. आप सिर धोने के बाद इस पानी से भी बाल धो सकते हैं.

मेथी के बीज का पेस्ट लगाएं :

मेथी के बीजों को रात भर भिगोकर रखें और फिर इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें. इस ग्रोथ-बूस्टिंग मास्क को अपने बालों पर लगाएं और 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें. इसे ठंडे पानी से धो लें. इसके अगले दिन हॉट ऑयल से स्कैल्प की मसाज करें. फिर देखें कि आपके बाल कितने सुंदर और मजबूत होंगे.

प्याज का रस लगाएं :

बालों के झड़ने की समस्या के लिए एक और बेहतरीन उपाय है प्याज का रस. एक प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें. इसे स्कैल्प पर लगाने के लिए कॉटन बॉल का इस्तेमाल करें. 20 मिनट के बाद हल्के शैम्पू का उपयोग करके इसे धो लें. प्याज में मौजूद सल्फर बालों के रोमों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को प्रोत्साहित करता है.

