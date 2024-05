कैल्शियम खाने का सबसे सही समय क्या है रात या सुबह? स्टडी में खुलासा डिनर और नाश्ते में कितना कैल्शियम खाना चाहिए, हार्ट अटैक का रिस्क होगा कम

When should you take calcium, morning or night : रात के खाने में कम और सुबह के नाश्ते में अधिक कैल्शियम लेना आपकी हृदय से जुड़ी जोखिम को घटाने में मदद कर सकता है. अमेरिका के 36 हजार से ज्यादा जवान लोगों पर हुई एक नई स्डटी से पता चलता है कि रात के भोजन में बहुत अधिक कैल्शियम लेने से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. आमतौर पर बहुत अधिक कैल्शियम खासकर फूड सप्लिमेंट्स से हृदय से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. स्टडी से जुड़े रिसर्चर्स का कहना है कि सर्कैडियन रिदम कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करने में मदद करती है. दिन के उजाले के घंटे आम तौर पर इस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छे होते हैं.

कैल्शियम खाने का सबसे सही समय क्या है रात या सुबह? | When should you take calcium, morning or night