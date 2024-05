चेहरे के काले दाग-धब्बे कर रहे हैं शर्मिंदा? शहनाज हुसैन ने बताए ऐसे कमाल के घरेलू नुस्खे, जो डार्क स्पोट्स को कर देंगे गायब

एप्पल साइडर विनेगर के कई आश्चर्यजनक फायदे हैं. इसमें बेहतरीन ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो त्वचा को टैनिंग और हाइपरपिग्मेंटेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकते हैं. हालांकि, इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए. यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो आप इसका उपयोग नहीं करना चाहेंगे. 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लें और उसमें 6 बड़े चम्मच पानी मिलाएं. इससे इसे पतला करने में मदद मिलेगी. एक छोटे कॉटन पैड का उपयोग करके, इसे अपनी त्वचा पर लगाएं. इस प्रक्रिया को हर दूसरे दिन दोहराएं. इसके बाद अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं.

सदियों से, दुनिया भर में महिलाएं शुगर स्क्रब का उपयोग करती आ रही हैं. यह गंदगी और त्वचा के छिद्रों से मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए उपयोगी हो सकता है. शुगर स्क्रब के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, इस प्रकार यह नमी बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि त्वचा हाइड्रेटेड रहे. यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो यह वह उपाय है जिसका आप उपयोग करना चाहेंगे. 2 बड़े चम्मच चीनी और 4 बड़े चम्मच जैतून का तेल लें. इसे अपनी त्वचा पर लगाकर हल्पके हाथों से रगड़ें. कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें और फिर पानी से चेहरा धो लें. इसे हर दूसरे दिन दोहराएं.

How to Get Rid of Dark Spots on the Face: शहनाज हुसैन ने बताए चेहरे पर काले धब्बे हटाने के उपाय