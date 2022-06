How To Look Younger: 7 एंटी-एजिंग विटामिन और पोषक तत्व जो झुर्रियों को चेहरे से कर देत हैं गायब, जल्दी नहीं दिखेंगे बूढ़े

Anti Aging Vitamins: कई विटामिन उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करने में मदद करते हैं.

खास बातें जब एंटी-एजिंग की बात आती है तो सभी विटामिन समान नहीं होते हैं.

कुछ विटामिन दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं.

जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है.

How To Get Rid Of Aging Skin Naturally: सीरम और क्रीम उन स्किन एरिया में उम्र बढ़ने के लक्षणों (Signs Of Aging) को धीमा कर सकते हैं जहां पर वे लगाए होते हैं, लेकिन वे आपके शरीर के भीतर होने वाली उम्र बढ़ने प्रक्रिया से नहीं लड़ सकते हैं, और कुछ एंटी-एजिंग सामग्री (Anti-aging Ingredients) त्वचा के जरिए अवशोषित नहीं की जा सकती हैं. इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को क्या खिला रहे हैं. जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है. कुछ विटामिन हैं जो स्किन केयर (Skin Care) में काफी मायने रखते हैं. बुढ़ापे के लक्षणों को छुपाने के लिए क्रीम ही नहीं विटामिन्स का सेवन भी जरूरी है. विटामिन और सप्लीमेंट (Vitamins And Supplements) इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं.