AIIMS की डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया चेहरे पर बर्फ रगड़ने से क्या होगा, जानें आइस के बाद चेहरे पर सबसे पहले क्या लगाएं

Skin Care: AIIMS की फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि चेहरे पर बर्फ से मसाज करने का सही तरीका क्या है, साथ ही कैसे इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट की राय-

चेहरे पर बर्फ से मसाज करने का सही तरीका क्या है?

Ice on Face: चेहरे पर बर्फ रगड़ना पुरानी ब्यूटी ट्रिक है. बर्फ से मसाज करने पर स्किन एकदम फ्रेश नजर आने लगती है और चेहरे पर हल्का ग्लो भी बढ़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, तो त्वचा को नुकसान भी हो सकता है? AIIMS की फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि चेहरे पर बर्फ से मसाज करने का सही तरीका क्या है, साथ ही कैसे इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट की राय-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

वीडियो में डॉक्टर पंथ बताती हैं, चेहरे पर बर्फ लगाने को 'स्किन आइसिंग' या 'कोल्ड थेरेपी' कहा जाता है. इसके आपको कुछ फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

  • ठंडे तापमान से ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं, जिससे खासकर आंखों के आसपास की सूजन कम होती है.
  • स्किन आइसिंग करने से स्किन कुछ समय के लिए टाइट नजर आती है और स्किन पोर्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं. ऐसे में मेकअप से पहले ये तरीका अपनाना फायदेमंद हो सकता है.
  • चेहरे पर बर्फ लगाने से जलन और लालिमा में आराम मिलता है. 
  • इन सब से अलग चेहरे पर बर्फ लगाने से त्वचा में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे थोड़ी देर के लिए नेचुरल ग्लो बढ़ जाता है.

हालांकि, इन तमाम फायदों को पाने के लिए बर्फ को सही तरीके से लगाना जरूरी है.

क्या है सही तरीका?
  • डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, बर्फ को कभी भी सीधे चेहरे पर न लगाएं, इससे स्किन बर्न या डैमेज हो सकता है. 
  • इससे अलग हमेशा बर्फ को किसी साफ कपड़े या मुलायम मलमल के कपड़े में लपेटें. 
  • फिर इसे हल्के हाथ से चेहरे पर स्लो मोशन में घुमाकर लगाएं. 
  • एक बार में 1–2 मिनट से ज्यादा न लगाएं. 
  • बर्फ लगाने से पहले और बाद में चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.
कितनी बार करें आइसिंग?

स्किन की डॉक्टर बताती हैं,  अगर आपकी त्वचा नॉर्मल है, तो आज रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए हफ्ते में 2–3 बार काफी है. ओवरयूज से स्किन ड्राई या इरिटेट हो सकती है. 

किन लोगों को नहीं करनी चाहिए आइसिंग?
  • आंचल पंथ के मुताबिक, रोजेशिया (Rosacea) के मरीज
  • बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होने या 
  • कोल्ड एलर्जी (Cold urticaria) के मरीजों को चेहरे पर बर्फ नहीं लगानी चाहिए. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

