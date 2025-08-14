कौन से विटामिन की कमी से किनारे से काले पड़ जाते हैं होंठ? AIIMS में काम कर चुकी डॉक्टर ने बताया क्या खाने से दूर होगी दिक्कत

Skin Care Tips: क्या आपके होंठ अचानक किनारों से काले पड़ने लगे हैं? अगर हां, तो बता दें कि ये आपके शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. इतना ही नहीं, अगर इस कमी पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ये कई ओर गंभीर परेशानियों का कारण भी बन सकती है. ऐसे में आइए हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानते हैं ये खास विटामिन कौन सी है, इसकी कमी होने पर शरीर में और कौन से लक्षण नजर आते हैं, साथ ही जानेंगे इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एम्स (AIIMS) में काम कर चुकीं डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, होंठों का बार-बार फटना, किनारे से काले पड़ना, मुंह में दर्दनाक छाले होना, जीभ का लाल होना या जीभ में दर्द रहना, ये सभी शरीर में विटामिन B2 की कमी के लक्षण हो सकते हैं. इस विटामिन को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है.

डॉक्टर प्रियंका सेहरावत के मुताबिक, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 शरीर में खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है. इसके अलावा यह हमारी स्किन, बाल, नाखून और आंखों की सेहत के लिए भी जरूरी है.

एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना लगभग 1.1 mg विटामिन B2 की जरूरत होती है. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर की जरूरतें बढ़ जाती हैं.

डॉ. प्रियंका सेहरावत के अनुसार, अपने खाने में कुछ आसान बदलाव करके विटामिन B2 की कमी को दूर किया जा सकता है. वे बताती हैं-

मीट या मीट से बनी चीजें विटामिन बी 2 का अच्छा स्रोत हैं.

अंडा, खासकर अंडे की जर्दी में विटामिन बी 2 की अच्छी मात्रा होती है.

इसके लिए आप दलिया खा सकते हैं.

बादाम, सूरजमुखी के बीज में विटामिन बी 2 अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

इन सब से अलग क्विनोआ भी विटामिन बी 2 का अच्छा स्रोत है.

आप इन तमाम चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर विटामिन बी 2 की कमी को नेचुरल तरीके से दूर कर सकते हैं.

