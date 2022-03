Weight Loss: वजन कम करने के लिए सही मात्रा में भोजन कैसे करें? शरीर के इन संकेतों से करें पहचान

जब आप खाने के लिए बैठते हैं, तो उस संबंध को अपनी आंत और अपने दिमाग के बीच बनाएं.

How To Eat The Right For Weight Loss: वजन कम करना कई लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. लोग फ्लैबी चर्बी घटाने के लिए इतने जुनूनी हैं कि वे अक्सर न्यूट्रिशनिष्ट से यह जानने के लिए परामर्श लेते हैं कि उन्हें भोजन के दौरान कितनी रोटियां या कितनी मात्रा में पनीर या चिकन खाना चाहिए. वजन घटाने से जुड़े सवालों के जवाब के लिए न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मल्होत्रा ​​ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अपडेट शेयर किया है. वह कहती हैं कि हमारा शरीर हमें संकेत देता है और हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है. यह हमें जो संकेत देता है, वह है भोजन के बाद तृप्ति का अहसास.