शरीर में बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा Vitamin B12 बस इस तरीके से खा लीजिए ये दाल, फिर कम नहीं होगा विटामिन बी12

Vitamin B12 Deficieny: हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी आपको बीमार बना सकती है. आज हम बात करेंगे विटामिन बी12 की जिसकी कमी से आपके शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि इस विटामिन की उत्पादन शरीर में खुद से नहीं होता है इसलिए आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है जिसमें विटामिन बी 12 मिले. हालांकि इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं. लेकिन इसके अलावा आपके किचन में मौजूद कई चीजें भी इस कमी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हैं. अगर आप सही तरीके से इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में किसी की भी कमी होने से बचाने में भी मदद करेगा. आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक दाल की जिसको विटामिन बी12 का भंडार माना जाता है. मूंग दाल का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं. कई लोग इस दाल की खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वो इस बात से अंजान हैं कि ये स्वास्थ्य लाभों से भी भरपूर है.

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के वेजिटेरियन सोर्स (Vitamin B 12 Vegetarian Source)

बात करें विटामिन बी 12 की तो ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे डीएनए बनाने और हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से एनीमिया, थकान और कमजोरी होने लगती है. ऐसे में इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स के साथ ही ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जिनमें विटामिन बी12 पाया जाता है.

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ आहार स्रोत और लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. बता दें कि विटामिन बी12 नॉनवेज चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पाई जाने वाली एक दाल में भी यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें सेवन

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)