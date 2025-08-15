देश में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार, PM Modi ने किया अलर्ट, खाने से आज ही कम कर दें ये एक चीज

Pm Modi On Obesity: आज 15 अगस्त को लाल किले से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मोटापे को लेकर चिंता जताई. अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम समय रहते सावधान नहीं हुए, तो आने वाले वर्षों में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से एक खास अपील भी की.

PM Modi की लोगों से अपील

प्रधानमंत्री ने कहा, मोटापे से बचने के लिए कई तरह के प्रयास जरूरी है. इन तमाम कोशिशों में आप एक बात पर आज से ही गौर कर सकते हैं. परिवार तय करे कि जब भी आप खाने के लिए तेल घर में लाएं, तो पहले की तुलना में 10% कम ही तेल लाएं. ज्यादा तेल का सेवन मोटापे के खतरे को और तेजी से बढ़ा सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आसान भाषा में समझें तो मोटापा आपकी बॉडी में असामान्य या जरूरत से ज्यादा वसा (Fat) का जमाव है, जो सेहत के लिए हानिकारक है. इसे मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स (BMI) का इस्तेमाल होता है. भारत में 23 से ऊपर BMI होने पर व्यक्ति को ओवरवेट और 25 या उससे ज्यादा होने पर मोटा (Obese) माना जाता है.

एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट या मोटापे के शिकार हैं. वहीं, बच्चों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है.

बढ़ते वजन और इसके चलते बिगड़ती सेहत के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं. जैसे-

ज्यादा कैलोरी और तेलयुक्त भोजन का सेवन

प्रोसेस्ड और जंक फूड का ज्यादा सेवन

शुगर का ज्यादा सेवन

शारीरिक गतिविधि की कमी

नींद की कमी और तनाव

भारत सरकार ने मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी अन्य बीमारियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जैसे Fit India Movement, Eat Right India, POSHAN Abhiyaan और Khelo India. इनका उद्देश्य लोगों को हेल्दी खाने, नियमित व्यायाम और सही लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना है. वहीं, इससे अलग आप भी अपने डेली रूटीन खासकर डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ मामूली बदलाव कर खुद को फिट रखने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

तेल और शुगर कम करें

सबसे पहले खाने में कम तेल और कम शुगर का इस्तेमाल करें. तले हुए और मीठे स्नैक्स को हफ्ते में केवल 1-2 बार तक सीमित करें.

ताजी सब्जियों और फल में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो पेट को लंबे समय कर भरा रखते हैं. इससे आप ओवरईटिंग करने से बच जाते हैं और आपका वजन संतुलित बना रहता है.

दाल, राजमा, अंडा, पनीर और दही को डाइट में शामिल करें. प्रोटीन से मसल्स मजबूत होते हैं और मेटाबॉलिज्म तेज होता है.

पैकेट वाले चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड वजन तेजी से बढ़ाते हैं. ऐसे में इनका सेवन करने से पूरी तरह परहेज करें.

रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज

तेज चलना, जॉगिंग, योगा, या साइक्लिंग जैसी एक्टिविटी रोज करें.

लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना-उतरना मोटापे को कंट्रोल करने का आसान और असरदार तरीका है.

रोज 7-8 घंटे की नींद वजन नियंत्रित रखने में मदद करती है.

टीवी और मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है. ऐसे में जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें.

इन सब से अलग सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं.

खाना धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं.

खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि मात्रा नियंत्रित रहे.

हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स करें. यानी इस दिन अनाज की जगह केवल फ्रूट, सलाद और हल्का खाना लें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर और इन्हें फॉलो कर आप न केवल मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपनी बॉडी को अंदर से भी फिट बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.