कुछ ही दिनों में कम होगा 4 किलो तक वजन अगर इस तरह से खाएंगे कलौंजी, डॉक्टर ने बताया सेवन का सही तरीका

Kalonji Water Benefits: क्या आपने पतला होने के लिए डाइट करने से लेकर जिम और कई तरह के डाइट प्लान फॉलो कर लिए हैं और उसके बाद भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है. लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक छोटा सा बीज आपके मोटापे का इलाज बन सकता है तो इस बात पर आप शायद यकीन ना कर पाएं. लेकिन अगर यही बात आप से कोई एक्सपर्ट कहें तो आप यकीन जरूर करेंगे. आर्युवेदिक और यूनानी एक्सपर्ट सलीम जैदी ने कलौंजी के बीज के बारे में बताया है जो आपको मोटापे से छुटकारा दिला सकता है. उनके अनुसार कुछ रिसर्च ये भी मानती हैं कि अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 2-4 किलो तक वजन कम करने में मदद कर सकता है. कलौंजी सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि डायबिटीज और हार्ट की बीमारी में भी बेहद फायदेमंद है.

आइए जानते हैं कलौंजी के फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका. कलौंजी एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल घरों के अलावा पुराने समय से आर्युवेदिक, यूनानी और इस्लामिक मेडिसिन में भी इसकी ताकत को माना गया है.

क्या कहता है मॉर्डन साइंस

आपको बता दें कि मॉर्डन साइंस ने भी कलौंजी के फायदों की बात को माना है. उन्होंने बताया कि कलौंजी को लेकर लगभग 13 स्टडीज हुई हैं जिसमें सबका नतीजा एक ही था कि कलौंजी लेने वालों का वजन और बैली फैट दोनों कम हुए. वहीं कुछ लोगों का 6-12 हफ्तों में ही कमर का साइज काफी कम हुआ.

वजन कम करने में कलौंजी का सेवन कैसे करें ( How to Eat Kalonji Seeds for Weight Loss)

ये भी पढ़ें: Diabetes के लिए काल है ये हरी पत्ती, इनको खाकर मीठे की तरफ भूलकर भी नहीं देखेंगे आप, जानिए सेवन का तरीका

कलौंजी में कुछ खास फाइटो केमिकल्स होते हैं जो कि भूख को कम करने वाले हार्मोंस को बैलेंस करते हैं. जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी.

ये फैट बर्निंग जींस को एक्टिवेट करते हैं. जिससे बॉडी फैट को स्टोर करने की बजाय इसको जलाने में लग जाती है.

ये इंसुलिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं. जिससे बॉडी में फैट का जमना कम हो जाता है.

नोट- सिर्फ कलौंजी खाने से ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा. इसके साथ ही आपको लो कैलोरी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे.

वजन कम करने के लिए कलौंजी का सेवन कैसे करें

ड्रिंक

एक छोटा सा चम्मच कलौंजी के बीज ले लीजिए और उसको कूटकर एक गिलास पानी के अंदर मिला लीजिए. अब इसमें एक टीस्पून शहद और आधा नींबू का रस मिला लीजिए और सुबह खाली पेट इसको आप पी लीजिए. ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और पेट को साफ करेगा. इसके साथ ही फैट को घटाने में भी हेल्प करेगा.

लेमन इन्फ्यूज्ड

एक छोटा चम्मच कलौंजी के बीज ले लीजिए अब एक पूरे नींबू का रस निकाल लीजिए और उसमें इन बीजों को भिगो दीजिए और इन्हें 1-2 दिन तक तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए. अब रोज सुबह इसके 8-10 दाने लेकर पानी के साथ खा लीजिए. ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं और साथ-साथ फैट बर्निंग प्रोसेस को भी फास्ट कर देते हैं.

कलौंजी की चाय

एक कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी के बीज डालकर 5-7 मिनट तक उबाल लीजिए और फिर इसे छानकर गरम-गरम पी लीजिए. आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू और शहद भी मिला सकते हैं.

कलौंजी का तेल

एक टीस्पून कलौंजी ऑयल को आप गरम पानी के अंदर या शहद के साथ मिलाकर सुबह-सुबह इसे खाली पेट पी लीजिए. ये सबसे फास्ट रिजल्ट देता है. लेकिन एक टीस्पून से ज्यादा इसको मत लीजिएगा.

किन बातों का रखें ध्यान

कलौंजी को ज्यादा नहीं खाना है. ऐसा करने से पेट में जलन, गैस और मतली की शिकायत आपको हो सकती है.

डायबिटीज के मरीज इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

थॉयराइड पेशेंट भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें.

प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी कलौंजी को नही लें.

इसके साथ ही इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)