PM Modi ने बताया कैसे कम होगा मोटापा, कहा इस छोटे से बदलाव से बदल जाएगी शरीर की काया

Weight Loss: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने एक नए संकट का जिक्र किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है. आने वाले वर्षों में जानकारों के अनुसार हर तीन में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा. मोटापा टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, कई कैंसर और जोड़ों की दिक्कतों की वजह बन सकता है. वहीं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-इंडिया डायबिटीज स्टडी (2003) के अनुसार 101 मिलियन भारतीयों को डायबिटीज है और 136 मिलियन लोग एक्सेस बॉडी फैट के चलते प्रीडायबिटीज के शिकार हैं. ऐसे में वक्त रहते मोटापे Obesity) को कम करने की आवश्यक्ता है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) का कहना है एक घर में किया गया एक बदलाव मोटापे से छुटकारा दिला सकता है.

पीएम मोदी ने बताया कैसे कम होगा मोटापा

प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मोटापे को कम करने के लिए आज से ही यह सुनिश्चित कर लें कि घर में जो तेल (Cooking Oil) आता है अब से 10 प्रतिशत कम आएगा और 10 प्रतिशत कम इस्तेमाल किया जाएगा. इस एक बदलाव से मोटापा कम हो सकता है, यानि कि तला हुआ कम खाना, कम तेल में पका खाना और तैलीय चीजें कम खाना मोटापे को कम करने में असरदार है. ऑयली फूड्स में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है जिससे वजन बढ़ता है, कॉलेस्ट्रोल बढ़ता है और दिल की दिक्कतें ज्यादा होती हैं.

तेल का ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय कुकिंग के उन तरीकों को आजमाया जा सकता है जिनसे मोटापा नहीं बढ़ता है. खाना भाप से पकाना, भूनकर या उबालकर खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

पीएम मोदी के अनुसार लाइफस्टाइल की अच्छी आदतें मोटापे को दूर रखती हैं. योग करना, रोजाना सैर करना, साइक्लिंग और जिम ना सही तो घर पर ही वर्कआउट करके खुद को फिट रखा जा सकता है. इसके अलावा खानपान में घर की चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना, अनाज, फल, दालें और सब्जियां खाना शरीर को दुरुस्त रखता है.