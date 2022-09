Healthy Kidneys हैं निरोगी सेहत का राज, किडनी फंक्शन में सुधार कर उनकी कैपेसिटी बढ़ाती हैं ये 5 चीजें

Kidney Health: इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खाते-पीते हैं.

Kidney Health: किडनी की पुरानी बीमारी होने पर लोगों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए. या जिन लोगों को किडनी की बीमारी भी नहीं है वे किडनियों को मजबूत रखने के उपाय (Ways To Keep Kidneys Strong) कर हमेशा हेल्दी रह सकते हैं. उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे खाते-पीते हैं. क्रोनिक किडनी रोग (Chronic Kidney Disease) उस स्थिति को कहते हैं जब किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है. अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. कई लोग पूछते हैं कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? (What to do to keep kidney healthy?) या किडनी को मजबूत कैसे करें? यहां कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो किडनी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं.

किडनी को हेल्दी रखने के उपाय | Ways To Keep Kidney Healthy