अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज उनके शहर लखनऊ में जोरदार स्वागत होगा. सुबह 8:15 बजे, शुभांशु शुक्ला लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र बैंड के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे. साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक, भाजपा कार्यकर्ता फूलों की वर्षा करेंगे. 8:45 बजे, उनका काफिला शहीद पथ होते हुए G-20 चौराहे पहुंचेगा, छात्र उन्हें सैल्यूट देंगे और फिर रथ पर सवार होकर शुभांशु का रोड शो शुरू होगा. लगभग 6 किलोमीटर लंबा जुलूस CMS गोमती नगर एक्सटेंशन तक जाएगा. स्कूल में उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत होगा, जहां वे छात्रों से संवाद करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, यह पल छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. दोपहर 12 बजे, शुभांशु चुनिंदा मीडिया से भी बातचीत करेंगे. 3 बजे, वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आधिकारिक आवास या कार्यालय में मुलाकात करेंगे. इसके बाद लोक भवन में उन्हें राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा.

Shubhanshu Shukla Lucknow Welcome Live--: