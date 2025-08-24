विज्ञापन

चेहरे पर दिखे ये 6 संकेत तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज, बज चुकी है खतरे की घंटी, डॉक्टर की लें सलाह

चेहरा सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर चल रही सेहत की कहानी भी बयान करता है. डॉक्टर और मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि, चेहरे पर दिखने वाले हल्के बदलाव भी कई बार गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. जानें कैसे?

चेहरे पर दिखे ये 6 संकेत तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज, बज चुकी है खतरे की घंटी, डॉक्टर की लें सलाह

Facial Signs of Disease: अगर आपकी त्वचा या आंखें अचानक पीली पड़ने लगें तो यह सामान्य थकान नहीं है. यह लिवर से जुड़ी बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस या गिल्बर्ट सिंड्रोम का शुरुआती संकेत हो सकता है. इसके साथ भूख कम लगना, थकान और पेट दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं

चेहरे की सूजन – किडनी और हार्ट का अलार्म | face swelling health issue

सुबह उठते ही चेहरे पर सूजन या आंखों के नीचे फुलाव को नजरअंदाज न करें. यह किडनी की खराबी, दिल की समस्या या शरीर में पानी रुकने का संकेत है. होंठ और पलकों का सूजना भी इसी कैटेगरी में आता है. समय रहते टेस्ट और इलाज कराना जरूरी है.

मुंहासे – सिर्फ स्किन नहीं, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी | kidney disease face symptoms

लगातार और गंभीर मुंहासे कई बार शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज या हार्मोनल असंतुलन का संकेत देते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दवाइयों और ट्रीटमेंट के बाद भी मुंहासे ठीक न हों, तो ब्लड शुगर और हार्मोनल टेस्ट जरूर कराना चाहिए.

अचानक बीमार दिखना – चेहरे पर झलकते संकेत | cheeks acne reason

कई रिसर्च बताती हैं कि लोग सिर्फ कुछ सेकंड में किसी को देखकर पहचान सकते हैं कि, वह अचानक बीमार है. चेहरे पर दिखाई देने वाले संकेत हैं:-

  • होंठ और त्वचा का फीका रंग.
  • आंखों झुकना.
  • चेहरे की सूजना.
  • आंखों की लालिमा.
  • मुंह के कोनों का झुकना.

ये लक्षण शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें बीमारी की शुरुआती पहचान मानते हैं.

लाइम डिजीज और चेहरे पर दाने |  Kidney and heart disease facial signs

ब्लैक-लेग्ड टिक के काटने के बाद चेहरे या शरीर पर लाल चकत्ते बन सकते हैं, जिन्हें बुल्स-आई रैश कहा जाता है. शुरुआती स्टेज में चेहरे पर दाने और बुखार जैसे लक्षण होते हैं. इलाज में देरी होने पर यह दिल और नसों को प्रभावित कर सकता हैय

अन्य संकेत जो नज़रअंदाज़ न करें | Signs of liver problems

असामान्य मोल्स या मस्से होना स्किन कैंसर का संकेत हो सकते हैं.
चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आना या उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर इशारा कर सकता है.

चेहरा सिर्फ सुंदरता का पैमाना नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छुपी बीमारियों का आईना भी है. अगर आप समय रहते इन संकेतों को पहचान लें, तो कई गंभीर रोगों से बचाव संभव है. चेहरे पर दिखने वाले छोटे बदलाव जैसे पीली त्वचा, सूजन, मुंहासे या आंखों की लालिमा गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकते हैं. इन्हें नज़रअंदाज़ न करें और समय रहते डॉक्टर से जांच करवाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

