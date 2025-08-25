विज्ञापन
विशेष लिंक

विटामिन B12 का भंडार है किचन में मौजूद ये सिंपल सा मसाला, अंडे और चिकन से भी ज्यादा पॉवरफुल

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हमें कई तरह के विटामिन की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी12. अगर आप भी विटामिन बी 12 की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इस चीज का सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
विटामिन B12 का भंडार है किचन में मौजूद ये सिंपल सा मसाला, अंडे और चिकन से भी ज्यादा पॉवरफुल
Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 के लिए अजवाइन.

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 हमारे शरीर को लिए बेहद जरूर माना जाता है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे, शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं और एनीमिया आदि. भारतीय किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे ना केवल स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर अजवाइन को तड़का लगाने में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विटामिन बी 12 का भी एक बेहतरीन सोर्स है? जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए कैसे करें अजवाइन का सेवन.

अजवाइन विटामिन बी12 सहित बी विटामिन का सोर्स है. इसके अलावा अजवाइन (Celery) मुख्य रूप से विटामिन K का एक बहुत अच्छा सोर्स है. इसमें विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और B6 (पाइरिडोक्सिन) जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- यूरिक एसिड को नसों से खींचकर बाहर कर देगी इस आटे से बनी रोटी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

कैसे करें अजवाइन का सेवन- How To Consume Ajwain:

अजवाइन को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे सब्जी, दाल में तड़का लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं. खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी अजवाइन को चबाकर भी खा सकते हैं.

अजवाइन खाने के फायदे- ( Ajwain Khane Ke Fayde)

अजवाइन के पानी का नियमित सेवन आंत को शांत करने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है. कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने, वजन कम करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मददगार है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajwain Ke Fayde, Carom Seeds For Vitamin B12 Deficiency, Vitamin B12 Ki Kami Dur Karne Ke Liye Ajwain Kaise Khaye, Vitamin B12 Symtoms, Vitamin B12 Rich Food, Vitamin B12 Ke Liye Kya Khaye, Celery For Vitamin B12, Celery Benefits Hindi, Ajwain Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com