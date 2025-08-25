विटामिन B12 का भंडार है किचन में मौजूद ये सिंपल सा मसाला, अंडे और चिकन से भी ज्यादा पॉवरफुल

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 हमारे शरीर को लिए बेहद जरूर माना जाता है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे, शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं और एनीमिया आदि. भारतीय किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे ना केवल स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर अजवाइन को तड़का लगाने में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विटामिन बी 12 का भी एक बेहतरीन सोर्स है? जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए कैसे करें अजवाइन का सेवन.

अजवाइन विटामिन बी12 सहित बी विटामिन का सोर्स है. इसके अलावा अजवाइन (Celery) मुख्य रूप से विटामिन K का एक बहुत अच्छा सोर्स है. इसमें विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और B6 (पाइरिडोक्सिन) जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें अजवाइन का सेवन- How To Consume Ajwain:

अजवाइन को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे सब्जी, दाल में तड़का लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं. खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी अजवाइन को चबाकर भी खा सकते हैं.

अजवाइन खाने के फायदे- ( Ajwain Khane Ke Fayde)

अजवाइन के पानी का नियमित सेवन आंत को शांत करने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है. कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने, वजन कम करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मददगार है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

