हड्डियों की कमजोरी, दर्द, कट कट की आवाज आने की समस्या को दूर करेंगे डॉक्टर के बताए ये 5 घरेलू नुस्खे

Bones Health: बढ़ती उम्र के साथ लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. जिसकी वजह से लोगों को ज्वाइंट पेन रहता है तो वहीं कई लोगों की हड्डियों से कट-कट की आवाज भी आने लगती है. बोन्स और ज्वाइंट्स की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर तीन तरह की प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ सकती हैं. आर्युवेदिक और यूनानी डॉक्टर सलीम जैदी ने इसकी वजह और इसके देसी उपचार बताएं हैं. आइए जानते हैं-

पहली चीज तो हो सकती है कि आपके जॉइंट्स के अंदर पेन है इंफ्लेमेशन है अब यह पेन और इंफ्लेमेशन आपको अर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है. आपके जोड़ों के अंदर सूजन हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है. या फिर और किसी कारण से भी इंजरी की वजह से भी हो सकता है.

दूसरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर देखी जाती है वो है आपकी हड्डियों का कमजोर हो जाना यानी आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो कई बार कम हो जाती है. उसमें कैल्शियम कम हो जाता है और आपकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं. इस कमजोरी की वजह से आपको चलने फिरने में दर्द की शिकायत होती है और आपकी जो हड्डियां है वो बहुत आसानी से फ्रैक्चर भी हो सकती है.

तीसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है क्रैपिटस यानी कि आपके जोड़ों के अंदर से कटकट की आवाजें आना. अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग जब उठते बैठते हैं तो उनके जोड़ों में से स्पेशली जो नीज होती है उनमें से कटकट की आवाजें आती हैं. ये आवाजें आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे कॉमन जो कारण है वो यह कि आपकी जो हड्डी के अंदर जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके जोड़ों को और चिकनाहट प्रोवाइड करता है वो कार्टिलेज कई बार डिजनरेट हो जाता है खत्म हो जाता है. इसकी वजह से जब आपके जोड़ आपस में घिसते हैं और आपकी हड्डियां आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से ये कटकट की आवाजें आ सकती हैं. ये कटकट की आवाजें शुरुआत में तो आपको कोई दर्द या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है बट धीरे-धीरे कुछ समय बाद इसके अंदर दर्द भी हो सकता है और आपके जोड़ों के अंदर मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो उसको समय रहते इलाज कराएं.

हड्डियों का दर्द दूर करने का घरेलू उपाय

एलोवेरा

आपकी हड्डियों को और आपके जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए और दर्द को ठीक करने में एलोवेरा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है. ये एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको अक्सर हम लोग स्किन के लिए यूज करते हैं. लेकिन बहुत बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं जिससे यह पता चला है कि एलोवेरा आपको ज्वाइंट पेंस में भी काफी ज्यादा फायदा करता है. यह आपके ज्वाइंट्स के अंदर जो सूजन होती है उसको कम करने का काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके जो जॉइंट के अंदर जो चिकनाई होती है उसको बढ़ाकर आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने का काम करता है. इसके साथ-साथ ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और उनको लचीला बनाता है.

कैसे करें इस्तेमाल

एलोवेरा को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. इंटरनल इस्तेमाल के लिए इसको आप एलोवेरा जेल की या एलोवेरा जूस की शक्ल में लेते हैं पानी में डाल के दिन में दो बार ले सकते हैं. अगर आप इसको एक्सटर्नली लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जेल्स और ऑइंटमेंट्स आते हैं दर्द निवारक जिनके अंदर एलोवेरा पाया जाता है तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

शल्लकी

शल्लकी भी एक बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है जो कि पेन और इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. शलाकी बेसिकली एक तरह का गोंद होता है जो कि बोसवेलिया सरेटा नाम के एक ट्री से लिया जाता है. शलाकी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको अर्थराइटिस के केस में स्पेशली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें यह पता चला है कि ऑस्टो अर्थराइटिस के केस में रूमेटॉन अर्थराइटिस के केस में और गाउट के केस में आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं शलाकी की मदद से.

कैसे करें इस्तेमाल



शलाकी को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के अलग-अलग सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें शलाकी पाया जाता है. तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का किसी भी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं.

यूकेलिप्टस ऑयल

यूकेलिप्टस ऑयल भी एक बहुत ही पॉपुलर चीज है. अर्थराइटिस और नॉन अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए. अगर आप यूकेलिप्टस ऑयल को इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली लगाते हैं अपने जॉइंट्स पर और बोन्स पे तो इससे आपकी बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रांग बनते हैं हेल्दी रहते हैं वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और इसके साथ-साथ आपके जॉइंट्स के अंदर जो इंफ्लेमेशन आ जाती है और जो दर्द होता है उसकी वजह से वह बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाता है. अगर आपके जॉइंट्स और बोनस के अंदर दर्द है अर्थराइटिस की वजह से या और किसी भी कारण से तो आप यूकेलिप्टस ऑयल को एक बार इस्तेमाल जरूर करिए यह आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा.

कैसे करें इस्तेमाल

दिन में कम से कम एक या दो बार आपको इसको मलना होता है अपने जॉइंट्स पर और बोन्स पर जहां पर भी आपको दर्द है और इसको लगाने के बाद अगर आप थोड़ी सिकाई कर लेते हैं गर्म कपड़े से या गर्म पानी की बोतल से तो उससे आपको और भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे.

अदरक

अदरक भी एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है आपके जॉइंट पेन्स को कम करने के लिए और आपके जॉइंट्स को और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए. जिंजर के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिंजरोल जो कि एक बहुत ही बढ़िया एंटीइन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है. कुछ स्टडीज में तो यहां तक भी पाया गया है कि जिंजरोल का जो इफेक्ट है वो करीब-करीब इतना ही है जितना कि बहुत सारी पेन किलर्स का होता है.

कैसे करें इस्तेमाल

अगर आप अदरक को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बोनस और जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए तो उसके लिए आपको इसे इंटरनली इस्तेमाल करना होता है. इसका पानी अगर आप पीते हैं तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. अदरक का पानी बनाने के लिए आप एक चम्मच कसा हुआ अदरक एक गिलास पानी के अंदर उबाल सकते हैं और उसको पी सकते हैं. दिन में एक या दो बार लेना बढ़िया रहता है. अगर आपके पास अदरक साबुत नहीं है तो आप अदरक का पिसा हुआ पाउडर भी ले सकते हैं जिसको सोंठ बोला जाता है.

हल्दी

जोड़ों के दर्द की बात हो रही है और हल्दी का नाम ना आए यह तो बहुत बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी. हल्दी दर्द को और सूजन को कम करने में मदद करती है. हल्दी के अंदर पाए जाने वाला करक्यूमिन एक बहुत ही बढ़िया एंटीइन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है यानी हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के अंदर जो दर्द और सूजन होती है उसको कम करने का काम करता है. स्पेशली अगर हमें ऑस्टो अर्थराइटिस है या रिमेट इड अर्थराइटिस है तो ऐसे केसेस में तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमको मिलते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

इसको आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला तरीका तो यह है कि आप इसको रात को सोते समय एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच मिलाकर पी लीजिए इसके अंदर पानी में अगर आप इसको लेंगे तो थोड़ा सा अगर आप पिसा हुआ काली मिर्च भी डाल देंगे तो उससे जो हल्दी का अब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में और ज्यादा हो जाएगा. अगर आप पानी के साथ इसको नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है दूध के साथ लेने का तो एक गिलास हल्के गुनगुने दूध के अंदर एक चम्मच डाल कर इसे पी सकते हैं.

कैसे रखें हड्डियों का ख्याल

खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है. अगर आप की बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है या जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और आपके अंदर अर्थराइटिस होने के चांसेस या आपके जॉइंट्स में पेन होने के चांसेस या आपकी हड्डियों में दर्द होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें कि आप क्या खा पी रहे हैं.

