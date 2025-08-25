विज्ञापन
दिल्ली मेट्रो का किराया महंगा, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए कितना देना होगा किराया

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कामकाजी और छुट्टी के दिनों में किराया बढ़ा दिया है. दिल्ली मेट्रो का किराया 1 से 5 रुपये तक बढ़ाया गया है.

Delhi Metro
नई दिल्ली:

Delhi Metro Kiraya: मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नया किराया स्लैब सोमवार (25 अगस्त) से लागू हो गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने ₹1 से ₹5 तक किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सामान्य लाइनों पर किराया ₹1 से ₹4 तक बढ़ाया गया है. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम ₹5 की बढ़ोतरी होगी. आठ साल बाद ये किराया बढ़ाया गया है.

दूरी के अनुसार तय होगा नया किराया
डीएमआरसी के अनुसार, नया किराया दूरी के अनुसार तय होगा. इसके तहत अब सबसे कम किराया ₹11 होगा जबकि सबसे अधिक ₹64 है. पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया ₹10 था और सबसे अधिक ₹60.

अब कितना देना होगा किराया?
डीएमआरसी के अनुसार, 2 किलोमीटर तक की सबसे छोटी यात्रा का किराया ₹10 से बढ़कर ₹11 हो गया है. इसी तरह, 2-5 किलोमीटर की यात्रा के लिए अब ₹20 की बजाय ₹21 देने होंगे, जबकि 12 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए ₹30 से बढ़ाकर ₹32 कर दिया गया है. 12-21 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए अब ₹43 देने होंगे, जो पहले ₹40 थी. 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 से बढ़कर ₹54 कर दिए गए हैं. 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए अब किराया ₹60 से बढ़कर ₹64 हो गया है.

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के रेट में बदलाव
दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट के मुताबिक, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर संशोधित किराया अब डेस्टिनेशन के आधार पर ₹11 से ₹75 तक है. नई दिल्ली से शिवाजी स्टेडियम तक की यात्रा का किराया ₹21 है, जबकि धौला कुआँ तक की यात्रा का किराया ₹43 है.

एयरपोर्ट तक कितना किराया
नई दिल्ली से आईजीआई हवाई अड्डे (IGI Airport) तक जाने वाले यात्रियों से ₹64 लिए जाएंगे, जबकि यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 तक नए विस्तारित खंड का किराया ₹75 है, जो इस लाइन पर सबसे अधिक है.

रविवार और छुट्टियों के लिए किराये में संशोधन
रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में, दिल्ली मेट्रो के किराए में भी कार्यदिवसों की तरह मामूली संशोधन किया गया है. अब 2 किमी तक की छोटी यात्राओं के लिए न्यूनतम किराया ₹10 से बढ़ाकर ₹11 कर दिया गया है, जबकि 5-12 किमी की दूरी के लिए किराया ₹20 से बढ़ाकर ₹21 कर दिया गया है. 12-21 किमी की यात्रा के लिए अब ₹30 की बजाय ₹32 देने होंगे, और 21-32 किमी की दूरी के लिए किराया ₹40 से बढ़ाकर ₹43 कर दिया गया है. 32 किमी से अधिक लंबी दूरी के लिए, किराया ₹50 से बढ़ाकर ₹54 कर दिया गया है. डीएमआरसी से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "यह बढ़ोतरी बहुत कम है ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके."

8 साल बाद बढ़ा किराया
डीएमआरसी ने साल 2017 में आखिरी बार चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर मेट्रो के किराया में बढ़ोतरी की थी. जानकारी के अनुसार प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से औसतन 60 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. हालांकि, 8 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों को मिलाकर 8,187,674 यात्रियों ने यात्रा की, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक यात्रा का रिकॉर्ड है.

