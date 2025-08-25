विज्ञापन
अब दिल्ली में निक्की जैसा हत्याकांड, दहेज लोभियों ने ली कोमल की जान, 4 महीने पहले हुई थी शादी

दिनेश ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को उन्हें जानकारी मिली कि अमन ने उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली के द्वारका से निक्की हत्याकांड जैसा ही एक मामला सामने आया है. एक 22 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. मृतका के परिवार ने इसे दहेज हत्या का मामला बताया है. पुलिस ने मायके पक्ष के बयान पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी मौत दहेज प्रताड़ना का नतीजा है.

बेटी के साथ करते थे मारपीट

मृत महिला की पहचान कोमल उर्फ वर्षा के रूप में हुई है जिसकी शादी इसी साल 16 अप्रैल को अमन नामक युवक से हुई थी. वह शादी के बाद बदू सराय इलाके में अपने पति के साथ रह रही और दो महीने की गर्भवती थी. महिला के पिता दिनेश घुमनहेड़ा के रहने वाले है. परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था. अमन उसके साथ मारपीट भी करता है.

दिनेश ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को उन्हें जानकारी मिली कि अमन ने उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है. प्राथमिकी 23 अगस्त को दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है मृतका के परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

क्या है निक्की हत्याकांड

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 वर्षीय निक्की की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में निक्की के पति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल की मांग पूरी भी कर दी थी.

इस घटना के विचलित करने वाले वीडियो सामने आया था. जिसमें आरोपी पति विपिन भाटी और उसकी मां निक्की के साथ मारपीट कर रहे थे और उसके बाल पकड़कर घसीटा रहे थे. एक अन्य वीडियो क्लिप में निक्की को आग की लपटों से घिरे हुए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा गया, और फिर वह गिर पड़ी. अस्पताल ले जाते समय बृहस्पतिवार रात को निक्की की मौत हो गई थी.

