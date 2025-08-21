विज्ञापन
किडनी स्टोन से लेकर हार्ट हेल्थ तक के लिए फायदेमंद है ये छोटा का फल, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Cranberries Benefits: क्रैनबेरी एक ऐसा फल है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Cranberries Benefits: क्रैनबेरी खाने के फायदे.

Cranberries Benefits In Hindi: फल खाना भला किसे पसंद नहीं स्वाद के साथ सेहत के गुणों से भरे हर फल के अपने फायदे होते हैं. क्रैनबेरी एक ऐसा फल है जो दिखने में लाल रंग का बेहद छोटा सा होता है. क्रैनबेरी में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सिडेंट और फिटॉन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. इसका स्वाद खट्टा और कड़वा होता है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं. क्रैनबेरी का सेवन किडनी स्टोन के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है. इतना नहीं ये हार्ट को हेल्दी रखने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस फल का सेवन.

क्रैनबेरी खाने के फायदे- (Cranberries Khane Ke Fayde)

1. किडनी स्टोन-

किडनी स्टोन की समस्या में राहत दिला सकता है क्रैनबेरी का सेवन. क्योंकि इसमें क्वीनिक ऐसिड के साथ-साथ कई दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो किडनी में स्टोन होने की समस्या को रोक सकता है. 

Photo Credit: Canva

2. हार्ट-

क्रैनबेरीज में पॉलिफेनॉल्स पाया जाता है और यह एक ऐसा तत्व है तो कार्डियोवस्कुलर यानी दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है. 

3. यूटीआई-

क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन्स (यूटीआई) यानी मूत्र मार्ग के संक्रमण से छुटकारा दिलाने में मददगार है. अगर आपको यूटीआई की समस्या है तो आप फल या जूस दोनों का सेवन कर सकते हैं. 

4. पेट के लिए-

क्रैनबेरीज में मौजूद पीएसी एक तरह के बैक्टीरिया को दबाने में मदद करता है, जो पेट में अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है. इतना ही नहीं ये गट यानी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने में मददगार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

