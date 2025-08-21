सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए ये एक चीज, फौरन भागेंगे टॉयलेट पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ

Constipation Home Remedies: आज के समय में लोगों का खानपान और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसका असर उनके पाचन पर सबसे ज्यादा पड़ता है. सही खाना और कम फाइबर युक्त भोजन का सेवन करने की वजह से अमूमन लोगों की कब्ज की समस्या हो सकती है. कब्ज एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है. पेट में दर्द, ऐंठन और पेट फूल जाता है. अगर आपका भी पेट सुबह साफ नहीं होता है तो आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. हम आज बात करेंगे देसी घी की. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी घी का सेवन पाचन को दुरुस्त करने के साथ ही और अन्य कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

गुनगुने पानी में देसी घी डालकर पीने के फायदे ( Lukewarm Water With Desi Ghee Empty Stomah Benefits)

बात करें देसी घी की तो इसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन-ए, ई, डी और के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद है. आइए जानते हैं इसके लाभ.

कब्ज

अगर आपका पेट सुबह सही से साफ नहीं होता है तो इसके लिए सुबह के समय गुनगुने पानी में घी डालकर पीने से इस समस्या से राहत मिल सकती है. इसका सेवन बाउल मूवमेंट को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है.

गट हेल्थ

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी घी का सेवन करने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है. जिससे गट को साफ कर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

मेटाबॉलिज्म

गुनगुने पानी में देसी घी का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी मदद करता है. जिससे जिससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है और पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत देने में मदद मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)