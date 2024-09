पेट की गंदगी को जल्दी साफ कर सकती है इस चीज की चाय, कब्ज से मिलेगा छुटकारा, पाचन होगा तेज

How To Get Relief From Constipation: कुछ फूड्स और ड्रिंक्स का सेवन आंतों की दिक्कत को दूर कर गट हेल्थ में सुधार करके कब्ज से राहत के लिए मदद कर सकते हैं. ग्रीन टी भी कब्ज के लिए प्रभावी उपाय हैं. ये चाय पाचन को आराम देकर, बाउल मूवमेंट को बढ़ाकर और मल को नरम करके कब्ज से छुटकारा दिला सकती हैं. पाचन और मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करने में हर्बल चाय एक प्रभावी और प्राकृतिक उपाय हो सकता है. इन चायों को डाइट में शामिल करने से प्राकृतिक तरीके से कब्ज से राहत मिल सकती है. यहां हम हर्बल टी की लिस्ट शेयर कर रहे हैं जिसे आप बेहतर इंटरनल हेल्थ के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये हर्बल टी हैं पेट की गंदगी साफ करने बेहद मददगार:

1. सेन्ना टी

सेन्ना कब्ज से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पॉपुलर हर्बल ट्रीटमेंट में से एक है. इसमें सेनोसाइड्स नामक पदार्थ शामिल होते हैं जो प्लास्टर को उबालते हैं, मल त्याग को बढ़ावा देते हैं. यह एक प्राकृतिक रेचक के रूप में काम करता है.

2. पुदीना चाय

पुदीना चाय में मेन्थॉल होता है, जो पाचन तंत्र को आराम देने में मदद करता है. इससे सूजन को कम करना, पित्त के प्रवाह को बढ़ावा देना और मल त्याग को आसान बनाने में मदद मिलती है, जिससे यह कब्ज से राहत के लिए एक आरामदायक विकल्प बन जाता है.

3. अदरक की चाय

अदरक की चाय पेट के एसिड को बढ़ाकर और आंतों के जरिए भोजन की गति को बढ़ावा देकर पाचन को उत्तेजित करने के लिए जानी जाती है. यह बाउल रेगुलेटरिटी को प्रोत्साहित करते हुए सूजन और गैस को कम करने में मदद करती है, जिससे यह कब्ज के लिए एक बेहतरीन उपाय बन जाती है.

4. डंडेलियन रूट चाय

डंडेलियन रूट चाय एक हल्के रेचक के रूप में काम करती है और पित्त उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए जानी जाती है, जो पाचन में सहायता करती है. यह सूजन को दूर करने और लिवर फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, जो दोनों ही मल त्याग को सुचारू बनाने में मदद कर सकते हैं.

5. सौंफ की चाय

सौंफ की चाय में ऐसे यौगिक होते हैं जो पाचन की मांसपेशियों को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. यह हेल्दी डायजेशन को भी बढ़ावा देती है और मल को नरम करने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें पास करना आसान हो जाता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है.

6. कैमोमाइल चाय

कैमोमाइल टी में सुखदायक गुण होते हैं जो आंतों में मांसपेशियों को आराम देने और आंत में सूजन को कम करने में मदद करते हैं. यह मल त्याग को बढ़ावा दे सकता है और कब्ज से राहत प्रदान कर सकता है, खासकर अगर तनाव एक योगदान कारक है.

7. लीकोरिस रूट टी

लीकोरिस रूट टी में पाचन तंत्र पर सूजन-रोधी और सुखदायक प्रभाव होता है. यह मल को नरम करके और पाचन संबंधी असुविधा से राहत देकर मल त्याग की आवृत्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे यह कभी-कभार होने वाले कब्ज के लिए प्रभावी होता है.

8. एलोवेरा टी

एलोवेरा में एंथ्राक्विनोन होते हैं, जिनमें मजबूत रेचक प्रभाव होते हैं. एलोवेरा चाय मल को नरम करने और पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद कर सकती है, जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है. हालांकि, इसका ज्यादा सेवन करने से बचने के लिए इसे संयम से पीना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)