गले में बाल फंस जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया घर पर 2 मिनट में कैसे करें गला साफ

Hair In Throat: गले में बाल कैसे अटकता है और बाल अटक जाने पर इसे किस तरह निकालना चाहिए यह बता रहे हैं डॉक्टर. अगर आपकी भी यही परेशानी है तो तुरंत पढ़ें यह खबर. 

गले में बाल फंस जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया घर पर 2 मिनट में कैसे करें गला साफ
Gale Me Baal Fasna: यहां जानिए गले में बाल फंस जाने पर क्या करें. 

Home Remedies: गले में बाल फंसना एक ऐसी दिक्कत है जिससे अक्सर ही लोगों को दोचार होना पड़ता है. इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे गले में बाल का टुकड़ा अटक गया है और इसे हाथ डालकर निकालना भी मुश्किल लगता है. ऐसे में होम्योपैथिक डॉक्टर लोकेंद्र गौड़ ने बताया कि गले में अक्सर ही नाक का बाल टूटकर फंस जाता है. इस अटके हुए बाल (Hair In Throat) के कारण असहजता होती है और ठीक से ना बैठते बनता है और ना ही कुछ किया जाता है. ऐसे में यहां जानिए गले में बाल फंस जाए तो इसे किस तरह निकालना चाहिए. 

गले में फंसा बाल कैसे निकालें | How To Get Rid Of Hair Stuck In Throat 

डॉक्टर ने बताया कि गले में अटके हुए बाल को निकालने के लिए नाक से बलगम को अंदर की तरफ खींचे. जब यह बलगम गले में उतर आए तो इसे बाहर थूक दें. इस म्यूकस के साथ ही बाल भी मुंह से निकल जाएगा. डॉक्टर ने बताया कि कई लोग बलगम के साथ ही बाल निगल जाते हैं. ऐसा करने पर बाल खाने की नली के द्वारा आंतों तक जाएगा और मल के साथ बाहर निकल आएगा. 

गले में बाल अटका हो तो उसे निकालने के लिए किसी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, लंबे समय तक अगर गले में बाल फंसा रह जाए तो इससे गले में बलगम (Mucus) ज्यादा बनने लगेगा. इससे बलगम के कारण जुकाम और खांसी की दिक्कत होती है. इसीलिए समय रहते बलगम के साथ ही इस बाल को बाहर थूककर निकाल देना चाहिए. एक बार में बाल नहीं निकलता है तो 2 से  3 बार में गले से बलगम के साथ बाल निकल जाएगा. 

ये नुस्खे भी देख लें आजमाकर 
  • गले में अटके बाल को निकालने के लिए गर्म नमक वाले पानी से गरारा करें और फिर कुल्ला करके मुंह से निकाल दें. पानी के साथ बाल निकल सकता है. 
  • कुछ मुलायम खाने पर यह बाल खाने के साथ चिपककर पेट में चला जाएगा और फिर छोटी आंत में जाकर मल के साथ बाहर आ जाएगा. 
  • अगर कई दिनों तक भी बाल गले से ना निकले और तकलीफ जस की तस बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है. 

