सलमान खान के बड़े जीजा की 10 रेयर तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- यूं ही नहीं उन पर आया भाईजान की बहन का दिल 

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली के हर मेंबर के बारे में फैंस जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाईजान के बड़े जीजा भी एक्टर रह चुके हैं. नहीं पता तो हम बताते हैं... सलमान खान के बड़े जीजा एक्टर अतुल अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने अभिनय, निर्देशन और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. वह भले ही फिल्मी पर्दे से दूर दूर नजर आते हैं. लेकिन 90 के दशक में उनके लुक्स पर भी कई लड़कियां फिदा थीं. लेकिन खूब फैन फॉलोइंग के बावजूद अतुल अग्निहोत्री ने सलमान खान की बहन अलवीरा खान को चुना. वहीं उनकी जोड़ी फैंस को भी काफी पसंद आती है.

अतुल अग्निहोत्री का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1993 में महेश भट्ट की फिल्म 'सर' से मिली.

इसके बाद उन्होंने 'क्रांतिवीर', 'नाराज', 'आतिश', 'चाची 420' और 'हम तुम्हारे हैं सनम' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी भाईजान जैसी नहीं हो पाई.

लेकिन अतुल अग्निहोत्री के लुक्स की खूब चर्चा सुनने को मिल जाती थी. हालांकि एक्टर का दिल अलवीरा अग्निहोत्री पर आया जब पहली बार दोनों 1992 में फिल्म 'जागृति' के सेट पर मिले.

यहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और 1995 में दोनों ने शादी कर ली. कपल के दो बच्चे हैं, अयान और अलीजे हैं. दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं.

एक्टिंग के करियर में अतुल अग्निहोत्री को ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन की ओर रुख कर लिया.

2004 में सलमान खान की फिल्म 'दिल ने जिसे अपना कहा' का निर्देशन उन्होंने किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

इसके बाद उन्होंने 2008 में 'हैलो' को डायरेक्ट किया, जिसमें सोहेल अली खान भी नजर आए थे. हालांकि यह भी फ्लॉप हुई.

एक्टिंग और डायरेक्शन के बाद बारी आई निर्माता बनने की तो अतुल अग्रिहोत्री ने 2011 में सलमान खान और करीना कपूर अभिनीत फिल्म 'बॉडीगार्ड' को प्रोड्यूस किया, जो उनके प्रोडक्शन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई.

इस फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के साथ विश्व भर में 234 करोड़ से ज्यादा की कमाई अपने नाम की.

फिर क्या था इसके बाद अतुल ने 'भारत' (2019) और 'राधे' जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस कीं, जो सलमान के साथ को प्रोड्यूस की गई थी.

अतुल अग्निहोत्री की बेटी अलीजे ने 2023 में फिल्म 'फर्रे' से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसे भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था और इसके लिए अलीजे को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला है.

हाल ही में अतुल के 55वें जन्मदिन पर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार और भावनात्मक पोस्ट जीजा के लिए शेयर की, जिसमें उन्होंने अतुल को बेहतरीन पति और पिता बताया और लिखा, "एक दिन मैं भी तुम जैसा बनूंगा."